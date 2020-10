Auto beschoten in Valkenswaard, buurtbewoners hoorden meerdere schoten

Wachten op privacy instellingen... Foto: Rico Vogels/SQ Vision Foto: Rico Vogels/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/3 Auto beschoten in Valkenswaard

Op de Jeneverbeslaan in Valkenswaard is dinsdagavond een auto beschoten. Dat gebeurde iets na halfelf. Er vielen geen gewonden. Er zat niemand in de auto.

Buurtbewoners meldden de schietpartij bij de politie. Ze hoorden meerdere schoten. Agenten namen een kijkje en vonden kogelgaten in de geparkeerde auto. Twee ruiten van de zilverkleurige Volkswagen Golf zijn gesneuveld.

De straat werd afgezet voor onderzoek. De politie gaat nog getuigen horen en eventuele camerabeelden bekijken om meer duidelijkheid te krijgen.

