Eerste vliegende auto van de wereld rijdt vanaf nu op de Nederlandse snelwegen

De PAL-V, de vliegende auto geproduceerd in Raamsdonksveer, is officieel goedgekeurd om de weg op te kunnen, ook op de Nederlandse snelwegen. “Onlangs heeft de PAL-V Liberty de Europese testen doorstaan en nu mag het voertuig de openbare weg op”, laat het bedrijf weten in een internationale persverklaring. De fabrikant hoopt dat de auto in 2022 officieel goedkeuring krijgt om te vliegen.

Een vliegende auto die officieel toegelaten is op de weg klinkt vreemd, maar het is wel noodzakelijk! Om te kunnen opstijgen en landen moet de PAL-V immers eerst naar een geschikte plek worden gereden om op te stijgen.

Afgelopen zomer vertelde Marco van den Bosch van het bedrijf tegen Omroep Brabant dat de goedkeuring door de RDW zo goed als rond was. “Eind augustus verwachten we die goedkeuring en dan gaan we echt de weg op”, zei hij toen, nog niet wetende dat het eind oktober zou worden.

“Dit is een grote stap voorwaarts voor ons”, vertelt directeur Robert Dingemans van PAL-V. De komende maanden zal de Liberty duurtesten gaan uitvoeren, dus je kan, vanaf nu, echt een vliegende auto op de snelweg tegenkomen." Sommige mensen hebben dit al meegemaakt tijdens de filmopnames van de PAL-V in bijvoorbeeld Rotterdam. De aankomende tijd zullen de duurtesten vooral plaatsvinden in Nederland.”

Hans Joore is testrijder bij PAL-V en enthousiast over het weggedrag van de vliegende auto. “Toen ik de PAL-V voor het eerst startte, kreeg ik kippenvel. Het voertuig rijdt comfortabel en stuurt fijn. Met een gewicht van slechts 660 kilogram accelereert het voertuig behoorlijk goed. Het voelt echt als een sportwagen.”

Om Europa kennis te laten maken met de vliegende auto uit Brabant, houdt het bedrijf een roadshow. Er staan demonstraties van de vliegende auto gepland in Duitsland, Zwitserland, Italië, België en natuurlijk Nederland.

Op Breda International Airport is het bedrijf in samenwerking met Breda Aviation afgelopen zomer al begonnen om instructeurs op te leiden, die straks op hun beurt klanten gaan leren vliegen.

De laatste hobbel voor de PAL-V is certificatie voor de luchtvaart. “Sinds 2015 is PAL-V bezig met de luchtvaartcertificatie van het Liberty design onder de begeleiding van EASA, de Europese luchtvaart autoriteit. De afronding hiervan wordt in 2022 verwacht”, aldus het bedrijf . “Vanaf hier gaan we in de volgende versnelling naar onze laatste mijlpalen", voegt directeur Robert Dingemans er tot slot aan toe.

