Nog meer corona bij PSV: ook Nick Viergever test positief

Nick Viergever is positief getest op corona (foto: ANP). vergroot

Nick Viergever is de volgende PSV'er die besmet is geraakt met het coronavirus. De verdediger van de Eindhovenaren zal niet mee afreizen naar Cyprus, waar PSV in de Europa League gaat spelen tegen Omonia Nicosia. Ook onder meer Denzel Dumfries, Pablo Rosario en Cody Gakpo blijven achter in Eindhoven.

Job Willemse Geschreven door

De PSV'ers werden afgelopen maandag opnieuw getest. Opnieuw was de uitslag spannend, aangezien er de afgelopen week in totaal maar liefst 9 besmettingen waren geconstateerd in Eindhoven. Jordan Teze en Eran Zahavi waren de eersten, maar zijn inmiddels hersteld. Afgelopen volgde Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Joël Piroe, Maxime Delanghe en nu dus ook Nick Viergever.

Ondanks dat de besmetting van Viergever opnieuw een tegenvaller is, zal er ergens toch ook opluchting zijn bij PSV dat er niet nog meer spelers besmet zijn geraakt in de afgelopen week. Trainer Roger Schmidt heeft nu 20 man tot zijn beschikking op Cyprus, aangezien er vier spelers van Jong PSV bij de selectie zijn gehaald.

Groot gemis

Hoewel PSV nog 20 spelers op de been heeft kunnen krijgen, is de lappenmand in Eindhoven overvol. Maxi Romero, Armando Obispo en Erick Gutiérrez zijn er al langere tijd niet bij, maar PSV mist op Cyprus ook nog altijd vaste basisklanten Denzel Dumfries, Pablo Rosario en Cody Gakpo. Het gemis werd afgelopen weekend al zichtbaar tijdens de met 2-1 verloren wedstrijd met Vitesse en dat zal donderdag niet anders zijn. Roger Schmidt zal opnieuw flink moeten gaan puzzelen met zijn opstelling voor een belangrijk duel in de Europa League.

LEES OOK: PSV in de Europa League tegen flink gerenoveerd vreemdelingenlegioen van Omonia Nicosia

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.