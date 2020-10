Rondtrekkende bendes roven op bestelling dure auto's leeg: 'BMW absolute nummer één'

Het complete interieur wordt eruit gehaald, inclusief het stuur vergroot

Autodieven slaan steeds vaker hun slag in Brabantse steden, met Eindhoven als de grote uitschieter. Het lijkt erop dat rondtrekkende bendes complete auto's leegroven. De schade loopt in de duizenden euro's per inbraak, weet ook Pim Lindhout uit Son. Bij hem werd in een jaar tijd zijn auto drie keer compleet gestript.

De stijging in de steden is opvallend:

Tussen juli en september werd er in Eindhoven 388 keer ingebroken in een auto. In dezelfde maanden vorig jaar werden er 310 auto's opengebroken.

In Breda ging het om 197 inbraken, tegenover 160 in dezelfde maanden vorig jaar.

Bergen op Zoom telde 79 auto-inbraken, terwijl dat er vorig jaar in dezelfde periode 60 waren.

De cijfers zijn opmerkelijk, omdat er in Brabant als geheel nauwelijks een stijging is. In de hele provincie werden 1646 inbraken gemeld. Dat waren er vorig jaar in dezelfde periode 1633. Opmerkelijk is dat er in Sint Anthonis, Asten en Boekel in juli, augustus en september geen autoinbraken werden gemeld.

"Bizar, dat dit gewoon op de oprit bij mij thuis gebeurt."

De auto van Pim Lindhout uit Son werd twee weken geleden vanbinnen compleet gestript. Navigatie, airbags en zelfs het stuur werden meegenomen. Vermoedelijk het werk van rondtrekkende bendes. En dat was niet de eerste keer. In een jaar tijd werd hij al drie keer slachtoffer van de dieven.

Toen hij 's ochtends bij zijn BMW kwam, had hij eerst niets in de gaten. "De dieven waren professioneel te werk gegaan. Er waren geen braaksporen zichtbaar en ze hadden het alarm uitgeschakeld." Maar toen hij het portier opende, zag hij dat hij weer geen kant op kon met zijn auto. Alles was eruit gesloopt.

"Bizar, dat dit gewoon op de oprit bij mij thuis gebeurt", vertelt Pim. Het steekt hem: "Het gevoel dat iemand aan jouw spullen heeft gezeten, dat raakt je, maar je kunt er ook weinig tegen doen." De schade van deze roof wordt geschat op 10.000 tot 12.000 euro.

"Ik ga geen goedkopere auto rijden, want ik wil me niet laten leiden door angst"

Commercieel directeur Arno Derkx van Bekkers Autoschade in Eindhoven ziet de toename en maakt zich grote zorgen. Hij ziet dagelijks zo'n twee of drie compleet gestripte auto's binnenkomen. "Je merkt gewoon de pieken in het Brabantse land. In en rondom Eindhoven is echt een inbraakgolf.'

Volgens Derkx gaan de dieven doelgericht te werk. "Ze zoeken naar bepaalde dure auto’s. Audi's, Volkswagens, maar op dit moment is BMW nummer één. Die wagens worden later op bestelling compleet leeggehaald. Dat is echt heftig op dit moment."

Kijk hier hoe de bendes te werk gaan:

Wachten op privacy instellingen...

Na drie inbraken zou je kunnen denken: ik verkoop deze auto en neem een goedkoper model. Maar daar moet Pim niet aan denken. ''Dan ga je rijden vanuit angst. Ik wil me daardoor niet laten leiden. Ik hoop gewoon dat hun werk steeds moeilijker gemaakt wordt. Of doordat ze gepakt worden door de politie, of door nog betere beveiligingssystemen.''

Pim heeft zich inmiddels gewapend tegen de overvallers. Hij heeft een extra alarm in zijn auto laten installeren.

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.