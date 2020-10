Het kan vriezen of dooien, maar op deze ijsbaan wordt deze winter niet geschaatst

Voorzitter Rini Wezenbeek van stichting IJsbaan De Kruisbeek (foto: Erik Peeters). vergroot

Geen koek en zopie dit jaar op de ijsbaan in Kruisland. Het bestuur van de schaatsvereniging durft de verantwoordelijkheid niet aan en heeft daarom besloten om de baan deze winter dicht te houden. Voor zover bekend is stichting IJsbaan De Kruisbeek de eerste in Nederland die dit besluit nu al neemt. Naar alle waarschijnlijkheid zullen snel meer ijsverenigingen in Brabant het voorbeeld volgen.

Volgens voorzitter Rini Wezenbeek van de ijsbaan was het geen makkelijk besluit. “Heel moeilijk, want je wil het liefst mensen laten schaatsen wanneer het kan. Daar genieten wij als bestuur ook van. Maar het is niet te doen om voortdurend anderhalve meter afstand te houden. We hebben daarom in overleg met de gemeente dit keer geen vergunning aangevraagd. Je moet er toch niet aan denken dat mensen besmet zouden raken.”

Rini Wezenbeek durft het dit jaar niet aan:

In 2016 werd er voor het laatst geschaatst op de baan en vorig jaar spande het erom. Volgens de voorzitter komen de schaatsers van heinde en verre. Zelfs bezoekers uit België weten de baan aan de Kruislandsedijk te vinden. “Er komen dagelijks tussen de twee- en driehonderd mensen. Dan staat het hier helemaal vol met auto’s. Echt een geweldige sfeer.”

"We moeten ons nu richten op het volgende seizoen."

Rini Wezenbeek, zelf een fervent schaatser, had goede hoop dat we juist nu een strenge winter zouden krijgen. “Ja, dat zul je net zien maar het is niet anders. We moeten ons nu richten op het volgende seizoen.” Overigens sluit hij niet uit dat hij na flinke vorst nog wat baantjes op trekt op open water. Die mogelijkheid blijft er namelijk nog steeds.

