70-jarige milieuactivist Felix: 'In Oostenrijk kan het met 12 koeien, waarom hier niet?'

Als Felix Timmers uit Middelbeers iets bespreekbaar wil maken met de boeren in de provincie, dan doet hij dat gewoon. Hup, de auto in, en onaangekondigd het erf op lopen voor een kop koffie. Maar geen spandoeken of verwijten. ‘Met een goed gesprek bereik je veel meer.’

Een echte ‘activist’ wil de 70-jarige Felix zichzelf liever niet noemen. Maar wie optelt hoeveel uren per week hij zich inzet voor een beter milieu, weet dat het hem behoorlijk aan het hart gaat.

Felix gaat op pad om zijn verhaal te vertellen:

“Brabant was vroeger een prachtige provincie. Maar dat kleinschalige, dat verdween in een paar jaar ineens. Ik maak me grote zorgen over de toekomst en het milieu”, vertelt hij. Maar stilzitten en afwachten, dat is niets voor de voormalig onderwijzer. “Als er niks verandert, komt er een grote ramp. Het is al vijf over twaalf. De klimaatverandering leidt tot grote voedseltekorten, de natuur kan het niet meer aan.”

“Als ik bijvoorbeeld op vakantie ben in Oostenrijk en ik kom langs een kleinschalige boerderij, dan bel ik daar gewoon aan."

“Overal zoek ik naar meer en betere informatie. Ik wil echt begrijpen wat er speelt, hoe zo’n stikstofcrisis is ontstaan. Zodat je ook kunt gaan denken in oplossingen”, vertelt Felix. Inspiratie haalt hij onder andere uit het buitenland.

“Als ik bijvoorbeeld op vakantie ben in Oostenrijk en ik kom langs een kleinschalige boerderij, dan bel ik daar gewoon aan. Het zal je verbazen hoe ver je komt als je gewoon vriendelijk en geïnteresseerd bent”, legt hij uit. “Ik vraag dan net zo lang door totdat ik precies weet hoe het verdienmodel werkt en hoe ze het precies hebben aangepakt.”

Alles wat hij leert, deelt Felix in Nederland, bijvoorbeeld via de Facebookgroep ‘Groen Duurzaam Oirschot’. En hij gaat op pad om het woord te verspreiden. Want als zo’n kleinschalige, biologische aanpak met twaalf koeien in Oostenrijk kan werken, waarom hier dan niet?

Felix wil met zo’n confrontatie vooral de mentaliteit te veranderen. “Ik probeer een beetje influencer zijn. Iemand hoeft van mij geen biologische boer te worden, maar hij moet wel het gesprek aan willen gaan, erover nadenken.”

Omdat hij altijd netjes en aardig blijft, is Felix bijna overal welkom. Ook bij boer Henk van der Schoot in Oirschot mag hij in de stal komen vertellen over de biologische optie. Maar die omslag gaat Henk niet maken. “Wij zijn een gangbaar bedrijf met honderd melkkoeien. Mijn zoon gaat het bedrijf overnemen dus kijken we hoe het toekomstbestendig gemaakt kan worden en dan is honderd echt een minimum.”

"35 jaar geleden was de melkprijs hoger dan nu. Dan is er dus wel iets mis, hè.”

Maar dat betekent niet dat je als boer niet kunt proberen het goed te doen. Zo is Henk heel kritisch op veevoer en probeert hij zo milieuvriendelijk mogelijk te werken.

“En als er een overheid komt die het gaat stimuleren om met minder koeien te doen, wat zou je dan doen?” wil Felix weten. “Bij ons zijn de marges al klein, maar ook in de biologische wereld zijn die heel marginaal”, zegt Henk. “Dan moet er dus wel meer voor betaald worden. 35 jaar geleden was de melkprijs hoger dan nu. Dan is er dus wel iets mis, hè.”

Wat Felix betreft is het bezoek geslaagd. “Ik hoop dat we gaan inzien dat de klimaatcrisis iedereen aangaat, zowel consumenten als producenten. En dat we nu verwoestend bezig zijn. Als dat bewustzijn er is, dan hebben we iets gewonnen.”

