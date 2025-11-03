Acteur en presentator Joost Prinsen (83) overleden
Generaties groeiden in de jaren zeventig met hem op toen hij als Erik Engerd meespeelde in het bekende kinderprogramma de 'Stratemakeropzeeshow'. Later was hij een van de bedenkers van de quiz 'Met het mes op tafel'.
Joost Prinsen, zoon van Claudius Prinsen die eerst burgemeester was in Roosendaal en daarna tot 1952 in Breda, begon zijn carrière in een musical met Wim Sonneveld. De kinderlijke drang om gezien te worden had hem naar de toneelschool in Amsterdam gedreven.
Op 78-jarige leeftijd bekende hij in een interview in NRC dat hij die drang nog altijd had. Toch beschouwde hij zichzelf niet als een absoluut toptalent. “Maar subtoppers winnen ook wel eens de rit naar Alpe d’Huez."
'PSV zit in mijn hart'
Hij speelde in veel toneelstukken, musicals en televisieseries en was ook docent aan de Kleinkunstacademie. Joost Prinsen was een van de bedenkers van de quiz 'Met het mes op tafel' die hij presenteerde tot Herman van der Zandt uit Breda hem in 2015 opvolgde. Op de radio introduceerde Joost Prinsen jarenlang de gasten in het programma 'Kunststof'.
In 2012 werkte hij mee aan een cd over het wielerleven in Sint Willebrord. Enkele jaren later wist Frank Lammers hem te strikken voor een rol als supporter in het musicalspektakel ‘Geheimen van de Herdgang’, een eerbetoon aan de PSV-clubiconen Harrie van Kemenade en Harry van Raaij. Prinsen speelde daarin een supporter. “PSV zit in mijn hart”, zei hij bij de bekendmaking.
Joost Prinsen en zijn in 2020 overleden vrouw Emma adopteerden twee dochters uit Colombia. Over de dood van zijn vrouw schreef hij het boek 'Na Emma', waarin hij beschreef hoe het was om alleen te leven. In de laatste jaren van zijn leven had Prinsen een relatie met oud-nieuwslezer Noraly Beyer.
De familie Prinsen heeft op diverse plekken in Brabant haar sporen nagelaten. De opa van Joost was onderwijzer in Haarsteeg. Als eerbetoon kwam er de Meester Prinsenstraat in Haarsteeg. De vader van Joost was burgemeester in Roosendaal tot 1942 tot hij werd vervangen door een NSB-burgemeester.
Na de oorlog kwam Prinsen terug als burgemeester in Roosendaal. Als eerbetoon kreeg Roosendaal de Burgemeester Prinsensingel. Daarna was de vader van Joost tot zijn dood in 1952 burgemeester in Breda. Later vernoemde Breda de prominente toegangsweg naar het centrum naar hem, de Claudius Prinsenlaan.
Burgemeester Prinsen werd begraven in Roosendaal. Zijn monumentale praalgraf is er nog steeds.