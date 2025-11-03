Acteur en presentator Joost Prinsen (83) overleden

Joost Prinsen is maandag overleden. Zijn dochters en zijn vriendin Noraly Beyer hebben dat laten weten aan NRC. De acteur en presentator uit Breda is 83 jaar oud geworden. Hij overleed aan de gevolgen van kanker en een herseninfarct.

Generaties groeiden in de jaren zeventig met hem op toen hij als Erik Engerd meespeelde in het bekende kinderprogramma de 'Stratemakeropzeeshow'. Later was hij een van de bedenkers van de quiz 'Met het mes op tafel'. Joost Prinsen, zoon van Claudius Prinsen die eerst burgemeester was in Roosendaal en daarna tot 1952 in Breda, begon zijn carrière in een musical met Wim Sonneveld. De kinderlijke drang om gezien te worden had hem naar de toneelschool in Amsterdam gedreven.

Joost Prinsen, Wieteke van Dort en Aart Staartjes in de Stratemakeropzeeshow (foto: ANP).

Op 78-jarige leeftijd bekende hij in een interview in NRC dat hij die drang nog altijd had. Toch beschouwde hij zichzelf niet als een absoluut toptalent. “Maar subtoppers winnen ook wel eens de rit naar Alpe d’Huez."

'PSV zit in mijn hart'

Hij speelde in veel toneelstukken, musicals en televisieseries en was ook docent aan de Kleinkunstacademie. Joost Prinsen was een van de bedenkers van de quiz 'Met het mes op tafel' die hij presenteerde tot Herman van der Zandt uit Breda hem in 2015 opvolgde. Op de radio introduceerde Joost Prinsen jarenlang de gasten in het programma 'Kunststof'.

Joost Prinsen als presentator van 'Met het mes op tafel' (foto: ANP).

In 2012 werkte hij mee aan een cd over het wielerleven in Sint Willebrord. Enkele jaren later wist Frank Lammers hem te strikken voor een rol als supporter in het musicalspektakel ‘Geheimen van de Herdgang’, een eerbetoon aan de PSV-clubiconen Harrie van Kemenade en Harry van Raaij. Prinsen speelde daarin een supporter. “PSV zit in mijn hart”, zei hij bij de bekendmaking. Joost Prinsen en zijn in 2020 overleden vrouw Emma adopteerden twee dochters uit Colombia. Over de dood van zijn vrouw schreef hij het boek 'Na Emma', waarin hij beschreef hoe het was om alleen te leven. In de laatste jaren van zijn leven had Prinsen een relatie met oud-nieuwslezer Noraly Beyer.

Joost Prinsen en Noraly Beyer (foto: ANP).