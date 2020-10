Druk op uitvaartondernemers neemt toe, ook hier is tweede golf onvermijdelijk

Een aula van crematorium Maaslanden in Nieuwkuijk (foto: DELA). vergroot

Uitvaartondernemingen in Brabant voelen de gevolgen van de tweede coronagolf die aanzwelt. Tussen 12 en 18 oktober overleden in het hele land zo'n 400 mensen meer dan normaal in deze periode, meldt het CBS. Recentere cijfers zijn er nog niet, maar die hebben de uitvaartondernemers ook niet nodig om te weten welke verdrietige trend is ingezet: "We zien dat het aantal overlijdens stijgt."

Lieke Spierings, van Spierings Uitvaart in Helmond vertelt: "Hier heb je onze kisten staan. Normaal hebben we meer op voorraad, maar we zijn er al een beetje doorheen. Ik heb heel lang geroepen: 'Ik ben niet klaar voor een tweede golf.' Maar hij komt onvermijdelijk."

Sterker nog, hij is al begonnen, merkt ook Jasin el Asati nu dagelijks.. De teammanager van DELA-crematorium Maaslanden in Nieuwkuijk stelt: “In september en begin oktober waren er nauwelijks extra sterfgevallen in onze provincie, maar we zien dat het aantal sinds vorige week stijgt. Het zijn er in Brabant nu 25 procent meer dan in dezelfde periode van vorig jaar.”

'Goed voorbereid'

Jeffrey Coppens, directeur en uitvaartleider van de gelijknamige uitvaartonderneming in Roosendaal, benadrukt dat wat hij nu ziet gebeuren, nog niet in de buurt komt van wat hij zag in het voorjaar. Maar ook voor hem is het onmiskenbaar: “Ik zie het met name in Roosendaal en Bergen op Zoom toenemen."

Angst boezemt de tweede golf hem nog niet in: "Voor ons verandert er niet veel, we waren al goed voorbereid.”

Grafiek is veelzeggend

Een grafiek met daarin een gele lijn voor het aantal sterfgevallen vorig jaar en een rode lijn voor dit jaar is veelzeggend. In de eerste weken liggen de lijnen nog dicht bij elkaar. Vanaf week 10, de eerste week van maart, vertoont de rode lijn een enorme piek. Op het hoogtepunt waren er alleen al in Brabant in één week zo'n 600 sterfgevallen meer dan een jaar eerder. De eerste golf coronabesmettingen eiste toen zichtbaar haar tol.

Daarna volgt in de grafiek een periode met zelfs wat minder overlijdens dan vorig jaar. Maar week 40 (begin oktober) pakte dit jaar weer slechter uit dan vorig jaar, er overleden 57 Brabanders meer.

In week 42 (12-18 oktober) waren het er al 72 meer. Landelijk stierven er in dezelfde week bijna 400 mensen meer dan verwacht, zo meldt het CBS op haar site. "De hogere sterfte valt samen met de opkomende tweede golf van de corona-epidemie in Nederland."

Hoe hoog wordt de piek van de tweede golf? Wordt het de tsunami die door sommigen gevreesd wordt? Het moet de komende weken nog blijken. Maar zeker is wel dat ook in de uitvaartbranche de dagelijkse praktijk nog lang verre van normaal zal zijn. Meer overlijdens, een andere manieren van werken.

Een afscheid organiseren op afstand bijvoorbeeld, via Zoom. Lieke Spierings: “Dan weet je bijvoorbeeld niet of er in een kamer porselein of kunst staat om een goed idee van de overledene te kunnen krijgen. Via Zoom een gesprek aangaan kan weliswaar, maar dan moet je heel goed luisteren”, aldus Spierings, die in haar uitvaartcentrum ruimten heeft waarin, op voldoende afstand, meer mensen samen kunnen komen.

Rijdende of lopende laatste groet

Ook DELA heeft dit soort ruimten. “We kunnen snel schakelen en zijn nog alerter dan bij de vorige golf”, aldus El Asati, die ook een groot belang hecht aan de opvang van het eigen personeel.

Zijn werkgever biedt, net als andere bedrijven in deze sector, nabestaanden een rijdende groet met auto’s of een lopende laatste groet aan om toch redelijk massaal en op waardige wijze afscheid te laten nemen. En uiteraard bieden veel uitvaartverzorgers de mogelijkheid van een livestream. Aanvankelijk werden her en der wat reserves gevoeld, maar in steeds meer gevallen wordt hiervan gebruik gemaakt.

