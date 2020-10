Twee PSV'ers mogen geen wedstrijd spelen op Cyprus omdat ze corona hebben gehad

De autoriteiten op Cyprus hebben geweigerd om PSV-spelers Eran Zahavi en Jordan Teze toe te laten op het eiland. Dit heeft verband met het feit dat zij eerder deze maand positief werden getest op corona. Dat meldt PSV op zijn website.

Tijdens de persconferentie zei PSV-trainer Roger Schmidt dat het hele team een aantal dagen in quarantaine had gemoeten als PSV met Teze en Zahavi was afgevlogen. Dat was geen optie voor de club.