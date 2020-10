Ook geen buitenlandse kerstvakanties: reisbureaus zijn wanhoop nabij

Angelo kuijpers op vakantie in Spanje. vergroot

Door corona is het al maanden kommer en kwel in de reisbranche en na de persconferentie van premier Rutte is duidelijk dat daar voorlopig geen verandering in komt. Bijna de hele kaart van Europa kleurt inmiddels weer oranje, wat er op neer komt dat niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. En ook met de kerstvakantie is het advies ook om maar thuis te blijven. Reisadviseur Angelo Kuijpers uit Helmond is de wanhoop ondertussen nabij en trekt aan de noodklok.

De 31-jarige Angelo runt vanuit zijn huis Reisbureau Helmond. Hij is zzp'er en gaat normaal gesproken op bezoek bij klanten om een reis samen te stellen. Maar nu is er geen werk. "Mensen durven niet op reis te gaan. Ik had afgelopen zomer welgeteld drie boekingen." Het enige wat hij nog doet is geld proberen terug te krijgen van vliegmaatschappijen en hotels voor klanten die hun reis hebben geannuleerd. "Maar dat is eigenlijk vrijwilligerswerk", zegt hij.

Geen steun

Wat Angelo als kleine zelfstandige enorm dwarszit, is dat hij geen enkele steun van de staat krijgt. "Omdat mijn partner wel nog een inkomen heeft, krijg ik als zzp'er niets. Ons spaargeld raakt ondertussen op. Gelukkig kunnen we de vaste lasten nog betalen, maar dit moet geen jaar meer duren."

Angelo vindt het vreemd dat de horeca door een goede lobby van Horeca Nederland volop financiële steun krijgt en de reisbranche niets. "Een erg koude douche voor brancheorganisatie ANVR, die naast enkele bezoekjes bij Jinek en omroep MAX niet veel voor elkaar heeft gekregen en niets van zich laat horen."

Passie voor reizen

Voorlopig ziet Angelo, die al vanaf zijn vijftiende in de reisbranche werkt, nog geen licht aan het einde van de tunnel. "Zelf heb ik een passie voor reizen. Afgelopen zomer ben ik met de auto naar Spanje geweest, dat kon toen gewoon. Maar de mensen durven nu niet op reis te gaan. "Als het zo doorgaat dan overleeft de reisbranche het niet!"

