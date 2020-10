Johan Vlemmix verbreekt opnieuw wereldrecord: 'Dikke vingers en de blaren staan op mijn handen'

Johan Vlemmix heeft woensdagavond het wereldrecord klappen verbroken. De oranjegek uit Eindhoven applaudisseerde vier uur lang non-stop. Daarmee werd het oude record van 3.33 uur verbroken.

Vlemmix vestigde het record tijdens de middagshow op 538. Hij werd gevraagd door de dj's Coen Swijnenberg en Sander Lantinga. ''Om het record live op Radio 538 aan te scherpen hebben we iemand nodig die een beetje gek is, tijd heeft en ja zegt tegen alles. Oftewel: Johan Vlemmix...'', staat op de website van de radiozender.

Daar zal de Eindhovenaar toen vast nog langer last van hebben gehad dan nu. Alhoewel...Hoe zien je handen er nu uit Johan? ''Ik heb wel wat dikke vingers. Oh, en ik zie nu dat ik her en der toch ook wel wat blaren op m'n handen heb.''

Het ging overigens niet helemaal zonder slag of stoot. Na een kleine twee uur zat het even tegen . ''Ik heb een probleempje: Ik moet plassen'', vertelde Johan live op de radiozender. ''Ik heb een beetje te veel gedronken.'' Uiteindelijk moest dj Sander Lantinga zijn gulp open zetten, omdat hij door moest blijven klappen, en kon Johan buiten beeld van de camera's zijn blaas legen.

Het oude wereldrecord klappen was slechts een paar dagen oud. Maandagochtend klapte de Belg Wanne Synnave het record bij elkaar. De sidekick van de Belgische radiozender MNM pakte toen tijdens de ochtendshow het wereldrecord. Maar twee dagen later is het in het bezit van Johan Vlemmix.