Vermiste Celine (15) uit Berghem weer terecht, verdachte opgepakt

Celine van Es. vergroot

De 15-jarige Celine van Es (15) uit Berghem is weer terecht. Het meisje werd in goede gezondheid aangetroffen dankzij het Amber Alert van woensdagavond. De politie arresteerde een verdachte die te maken zou hebben met haar verdwijning.

Hoe het meisje is teruggevonden en waar, is nog niet duidelijk, maar het lijkt erop dat het Amber Alert dat op alle tv-zenders, social media en bijvoorbeeld snelwegborden en apps was te zien snel resultaat heeft opgeleverd. De politie wil er nog niets over kwijt en dankt op Twitter iedereen die mee heeft helpen zoeken.

Woensdagavond bleek dat Celine vorige week was opgepikt door een man in een geel-groene Kia Picanto. De politie verspreidde daarop direct een Amber Alert omdat werd gevreesd voor het leven van het meisje. Volgens de politie was Celine mogelijk 'in zorgwekkend gezelschap'. Of de opgepakte verdachte de bestuurder is van die Kia Picanto is opgepakt, is niet duidelijk.

Vermist Kind Alert

Het meisje werd afgelopen vrijdag voor het laatst gezien toen ze vertrok vanaf haar moeders huis aan de Schoolstraat in Berghem. Zondag werd er al een Vermist Kind Alert verspreid. Een Amber Alert wordt maar één of twee keer per jaar landelijk verspreid als de politie denkt dat een vermist kind in levensgevaar is.

Er gingen verhalen rond dat Celine onder dwang was meegenomen en dat ze in Groningen was. De politie was op de hoogte van dit scenario en onderzoekt dat ook. Het is niet duidelijk wat de man in de Kia Picanto met die geruchten te maken heeft.

Wachten op privacy instellingen...





Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.