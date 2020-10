Vermiste Celine (15) werd gevonden in huis in Den Haag, 31-jarige man opgepakt

Celine verdween vanaf de Schoolstraat in Berghem (Google Maps). vergroot

De 15-jarige Celine is woensdag rond middernacht gevonden in een huis in Den Haag. Een 31-jarige man uit diezelfde plaats is aangehouden.

Het meisje werd in goede gezondheid aangetroffen dankzij het Amber Alert van woensdagavond. De politie arresteerde een verdachte die te maken zou hebben met haar vermissing.

Het meisje was sinds vorige week vrijdag vermist. Ze vertrok vanaf haar moeders huis aan de Schoolstraat in Berghem. Sindsdien was ze niet meer gezien. Woensdag rond middernacht werd ze gevonden in een huis in Den Haag, tot grote blijdschap van de familie.

Haar familie komt ‘superlatieven tekort’ om te omschrijven hoe blij ze is dat het 15-jarige meisje weer terecht is. “Die waren natuurlijk helemaal gelukkig. Door het dolle heen”, laat Jeroen Baardemans weten, die als familiewoordvoerder optreedt.

"De afgelopen week heeft de familie vanuit verschillende kanten enorm veel steun en hulp gehad bij de zoektocht naar Celine. Dat heeft de familie erg veel goed gedaan en ze zijn iedereen ook erg dankbaar voor alle ondersteuning en hulp.Ook alle media-aandacht heeft zeker geholpen bij de zoektocht", laat de familie weten in een verklaring. De familie is nu toe aan rust.

