Amber Alert voor vermiste Celine (15) die bij onbekende man in de auto stapte

Celine is bij deze man ingestapt (foto: politie). vergroot

De vermiste Celine van Es (15) uit Berghem blijkt vlakbij haar huis te zijn opgepikt door een man in een geel-groene Kia Picanto. De politie deelt woensdagavond foto's van de man en de auto. De politie heeft daarnaast een Ambert Alert verspreid vanwege de vermissing. Dat gebeurt alleen als de politie vreest voor het leven van een ontvoerd of vermist kind. Volgens de politie is Celine mogelijk 'in zorgwekkend gezelschap'.

Rebecca Seunis Geschreven door

De familie van Celine en de politie maken zich ernstig zorgen over haar welzijn. Het meisje verdween afgelopen vrijdag vanaf haar moeders huis aan de Schoolstraat in Berghem. Zondag werd er al een Vermist Kind Alert verspreid. Een Amber Alert wordt maar één of twee keer per jaar landelijk verspreid als de politie denkt dat een vermist kind in levensgevaar is. Dat gebeurde woensdag.

Er gaan verhalen rond dat Celine onder dwang is meegenomen en dat ze in Groningen verblijft. De politie is op de hoogte van dit scenario en onderzoekt dat ook. Het is niet duidelijk wat deze man met die geruchten te maken heeft.

Moeder Joke en stiefvader Roberto noemen het nieuwe aanknopingspunt 'een lichtpuntje'. "Het geeft toch een beetje hoop", vertellen ze. Ze hebben geen flauw idee wie de man is en hebben hem nog nooit gezien. Ze hopen dat er snel meer tips komen.

Politie-oproep

De politie wil 'heel graag' weten wie deze man is die haar in die Kia Picanto (bouwjaar 2004-2007) ophaalde. "Bent u deze man of weet u wie deze man is? Of heeft u de auto zien rijden of weet u van wie deze auto is? Of herkent u de man in combinatie met de auto? Neem dan contact met ons op", zegt de politie.

Celine is vrijdag mogelijk vertrokken met deze man. (foto: politie). vergroot

Omroep Brabant sprak eerder met de familie van Celine. Zij zijn al dagen ten einde raad. Zondagavond werd een Vermist Kind Alert verspreid en dinsdag besteedde Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. Het is nog niet duidelijk of de foto's van de man zijn verspreid naar aanleiding van een tip of politieonderzoek.

Moeder Joke over de vermissing van haar dochter:

