Celine (15) wordt nog steeds vermist, vier tips na Opsporing Verzocht

De politie heeft na de uitzending van Opsporing Verzocht vier tips ontvangen over de vermissing van de 15-jarige Celine van Es uit Berghem. Alle tips worden uitvoerig onderzocht.

Mogelijk in Groningen

Het meisje werd voor het laatst gezien in de Schoolstraat in Oss. Er gaan verhalen rond dat Celine onder dwang is meegenomen en dat ze in Groningen verblijft. De politie is op de hoogte van dit scenario en onderzoekt dat ook.