Coronanieuws: 1911 nieuwe besmettingen in Brabant, minder coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) heeft elf van de twintig operatiekamers gesloten.

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen 2382 coronapatiënten, van wie 553 op de intensive care.

Het RIVM meldt 10.280 nieuwe positieve coronabesmettingen. Dit cijfer is vertekend vanwege een computerstoring.

Minder coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen , van 429 naar 422.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

15.35 - 'Zzp'ers in de knel door te strenge coronasteunmaatregelen'

Het maandbedrag voor vaste lasten waarop zelfstandigen getoetst worden bij coronasteunmaatregelen moet omlaag. Dat betogen belangenbehartigers van zelfstandig ondernemers. Nu vallen zelfstandigen tussen wal en schip omdat het minimumbedrag van 3000 euro vaste lasten per maand te hoog is. Daardoor dreigen zzp'ers in de knel te komen met zowel de kosten voor leefonderhoud als werk.

Volgens brancheorganisatie Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) bereikt de zogeheten Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) vanwege de hoogte in de praktijk weinig zelfstandigen. Daarnaast is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) "enkel een voorziening voor levensonderhoud".

15.20 - Snelteststraat voor bedrijven op industrieterrein Dombosch in Raamsdonksveer

Zeven bedrijven op het bedrijventerrein Dombosch zijn donderdag een eigen teststraat begonnen. Een van de bedrijven, Adriaanse Transport, stelt hiervoor de ruimte beschikbaar, testmiddelen zijn aangekocht en zorgspecialisten worden ingehuurd. Medewerkers van de zeven bedrijven kunnen op werkdagen dagelijks van 09.00 tot 13.00 uur zonder afspraak terecht. Uitslag is binnen een kwartier bekend en bij een positieve test wordt direct doorverwezen naar de reguliere zorg en testmogelijkheden

15.15 - Tilburgse winkeliers houden met fietskoeriers centrum coronaproof

In Tilburg is het vanaf maandag mogelijk om je inkopen in de winkels in de binnenstad voortaan gratis per fietskoerier thuis te laten bezorgen. Als proef doen 25 winkeliers mee, maar het is de bedoeling dat het er meer gaan worden. De proef duurt tot 31 december. De boodschappen moeten dan natuurlijk wel via website, Facebook, WhatsApp of telefoon besteld worden. Winkeliers willen de binnenstad, ook tijdens de feestdagen, coronaproof te houden.

15.05 - 1911 nieuwe besmettingen in Brabant

Volgens het RIVM zijn er in het afgelopen etmaal in Brabant 1911 nieuwe positieve besmettingen bijgekomen. Woensdag meldde het RIVM nog 1684 besmettingen. Dat cijfer is niet helemaal betrouwbaar vanwege een computerstoring.

14.50 - Kuipers: afvlakking geeft ademruimte, te vroeg voor conclusies

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) noemt de bescheiden stijging van het aantal ziekenhuisopnames van de laatste twee dagen een 'gunstige ontwikkeling'. Ziekenhuizen hebben hierdoor wat ademruimte gekregen. "Dat biedt de mogelijkheid om patiënten zo goed mogelijk te blijven spreiden." Voor conclusies over de effectiviteit van de coronamaatregelen, die twee weken terug werden aangescherpt, vindt Kuipers het te vroeg.

De voorzitter van de acute zorg, die ook bestuursvoorzitter is van het Erasmus MC en het woord voert namens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS), steunt de pas op de plaats die het kabinet maakt door nu nog af te wachten.

Na eerdere forse stijgingen, van soms meer dan honderd patiënten op een dag, kwamen er de afgelopen twee dagen in totaal slechts 26 COVID-19-patiënten bij. In totaal zijn nu 2348 coronapatiënten opgenomen. Kuipers hoopt dat de afvlakking zal doorzetten. Het aantal besmettingen zou dan wel snel moeten gaan afnemen. "Dit is precies het kritische moment waarop je kijkt of er een afvlakking is", aldus Kuipers. Hij voegt eraan toe dat 'we wel heel scherp moeten kijken'. Als de cijfers niet snel afnemen, is het weer tijd om in te grijpen, volgens hem.

14.30 - Aantal nieuwe besmettingen blijft boven de 10.000

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 10.280 positieve coronatests geregistreerd. Op woensdag had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 8118 positieve tests gemeld. Dit cijfer was echter lager door een technische storing, waardoor de gegevens niet compleet waren. In de drie voorgaande dagen meldde het gezondheidsinstituut iets meer dan 10.000 besmettingen.

Het aantal sterfgevallen kwam afgelopen etmaal uit op 62. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend waren 54 sterfgevallen gemeld.

14.15 - Kleine stijging aantal coronapatiënten op intensive care

Het aantal coronapatiënten dat is opgenomen in ziekenhuizen, is alleen op de intensivecareafdelingen licht toegenomen. IC-medewerkers zorgen nu voor 553 patiënten met Covid-19, acht meer dan woensdag, becijfert het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS). Twee van deze patiënten liggen in het ziekenhuis in het Duitse Munster.

Op verpleegafdelingen is het aantal coronapatiënten gelijk gebleven: het zijn er 1831. Opgeteld liggen nu dus 2384 Nederlandse COVID-19-patiënten in het ziekenhuis, inclusief de twee in Duitsland.

Verder meldt het centrum dat de laatste 24 uur 35 patiënten zijn overgeplaatst van de ene regio naar de andere, net zoveel als woensdag.

12.35 - 'Bijna helft medewerkers in reissector volgend jaar baan kwijt'

Zeker 45 procent van de medewerkers in de reissector zal in het voorjaar van 2021 werkloos zijn, meent kenniscentrum Reiswerk. Nu al heeft 20 procent van de werknemers binnen de reisbranche zijn of haar baan verloren door grote reorganisaties en het niet verlengen van tijdelijke - en seizoenscontracten vanwege de coronacrisis. Het arbeidsmarktfonds en kenniscentrum luidt daarom de noodklok en roept op tot sectorspecifieke maatregelen van de overheid.

12.30 - Willem-Alexander bezoekt Haags ziekenhuis

Koning Willem-Alexander heeft donderdagochtend met eigen ogen gezien hoe in ziekenhuizen wordt gevochten tegen het coronavirus. De koning bracht een bezoek aan het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) Westeinde en hoorde onder meer welke lessen zijn getrokken uit de eerste golf van de coronapandemie.

Willem-Alexander sprak met artsen, verpleegkundigen en laboranten op de Covid- en radiologie-afdelingen van het HMC.

11.38 - Minder nieuwe patiënten opgenomen in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen zijn het afgelopen etmaal 34 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat zijn er 23 minder dan een dag eerder. In totaal liggen er nu 422 coronapatiënten in de ziekenhuizen in onze provincie, van wie 84 op de intensive care.

Acht coronapatiënten zijn overleden. 46 coronapatiënten zijn uit het ziekenhuis ontslagen en acht patiënten zijn overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Dit blijkt allemaal uit het dashboard van het Regionaal Overleg Acute Zorg, dat dagelijks wordt bijgewerkt.

11.26 - Geen voordeeltjes voor bedrijven die aan sneltestlocaties werken

Bedrijven die meewerken aan de uitrol van de sneltestlocaties voor coronatests hebben daar verder geen voordeel van. Volgens een zegsman van ondernemersorganisatie VNO-NCW is het niet zo dat het personeel van die ondernemingen straks voorrang krijgt bij coronatests.

09.42 - Belgische ziekenhuizen stromen vol met coronapatiënten

Belgische ziekenhuizen worden geconfronteerd met een ongekende toestroom van coronapatiënten. Er zijn volgens gezondheidsinstituut Sciensano 5924 ziekenhuisbedden bezet door mensen die besmet zijn geraakt met het virus, het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. Tijdens de eerste golf van de corona-uitbraak in België piekte het aantal opgenomen patiënten op 5759.

08.23 - Coronacrisis heeft grote invloed op arbeidsmarkt in Brabant

De coronacrisis heeft een flinke impact op de Brabantse arbeidsmarkt. Het aantal WW-uitkeringen nam in de eerste maanden van de crisis toe en het aantal vacatures daalde. In Brabant werden in maart, april en mei 22.400 nieuwe WW-uitkeringen toegekend. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. En waar in het tweede kwartaal van 2019 49.400 vacatures waren, liep dat aantal in het tweede kwartaal van dit jaar terug tot 38.900, blijkt uit cijfers van het UWV.

07.14 - CoronaMelder verstuurt 10.000 meldingen per dag

Zo'n 10.000 keer per dag krijgt in Nederland iemand een melding van de CoronaMelder-app. Dat schat Ron Roozendaal, die bij het ministerie van Volksgezondheid de leiding heeft over de app die inmiddels 3,7 miljoen keer is gedownload. Dat meldt de NOS.

Die 10.000 mensen waren niet allemaal binnen anderhalve meter van een besmet persoon, erkent Roozendaal. "In het overgrote deel van de gevallen herkent de app de afstand correct. Maar in een klein deel van de gevallen was je op grotere afstand."

06.59 - EZT sluit operatiekamers

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) heeft elf van de twintig operatiekamers gesloten. Operaties die niet dringend zijn, worden uitgesteld. Dat schrijft het Brabants Dagblad.

06.51 - Bezoekersbeleid ETZ aangepast

Het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk heeft woensdag haar bezoekersbeleid aangepast.

Wachten op privacy instellingen...

06.29 - Ouderen bang voor eenzame kerst

Ruim 40 procent van de Nederlandse ouderen verwacht dit jaar Kerstmis alleen of hooguit met de eigen partner te vieren. Sowieso zitten veel senioren momenteel alweer weken binnen, in hun eentje, schrijft het AD op basis van een enquête van ouderenbond ANBO onder 1066 mensen.

06.12 - Beleggen in goud populair door coronacrisis

De vraag naar goud valt als gevolg van de coronacrisis lager uit. Mensen kopen niet zomaar een duur sieraad. Maar als belegging zit het edelmetaal juist in de lift. Dat blijkt uit cijfers van de World Gold Council, die de marktontwikkeling voor de goudindustrie in de gaten houdt.

05.06 - Recordaantal besmettingen Duitsland

In Duitsland is opnieuw een recordaantal nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Volgens het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, is er sprake van maar liefst 16.774 nieuwe gevallen over de afgelopen 24 uur. De Bondsregering en de deelstaten kondigden woensdag nog strenge maatregelen aan vanaf november om de tweede golf in te dammen.

04.03 - Gewone en coronazorg zijn niet volledig draaiende te houden

Het lukt niet om zowel de coronazorg als reguliere zorg de komende weken volledig te doen. Dat zegt Chief Nursing Officer Bianca Buurman in het AD. Buurman is de belangrijkste adviseur van zorgminister Hugo de Jonge over verpleegkundige zorg en pleitte eerder al voor meer geld voor het opleiden en behouden van verplegend personeel.

Volgens Buurman staan ziekenhuismedewerkers door het oplopende aantal besmettingen 'met hun rug tegen de muur'. "We weten dat komende vier weken nog minimaal twee keer zoveel coronapatiënten in het ziekenhuis gaan komen. De zorg voor hen is intensiever omdat je helemaal ingepakt staat, per patiënt zijn dus meer verpleegkundigen nodig. Tegelijkertijd willen burgers met andere ziekten ook geholpen worden. We hebben gewoonweg de mensen niet om dat te doen."

03.50 - Update coronadrukte in ziekenhuizen

Ernst Kuijpers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, vertelt donderdag weer hoe het ervoor staat in de Nederlandse ziekenhuizen. Het aantal coronapatiënten stijgt nog altijd en hij legt uit wat dit inhoudt voor de zorg. Niet alleen wat betreft corona, maar ook voor mensen met andere aandoeningen.

Ziekenhuizen behandelen 2376 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Van hen liggen 1831 op een verpleegafdeling. Dat is het hoogste aantal sinds begin april. Op de intensive cares liggen 545 coronapatiënten, dat is het hoogste aantal sinds begin mei. In de afgelopen twee weken is het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen gestegen met ruim 650 en nam het aantal patiënten op de ic's toe met bijna 250.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.