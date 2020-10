Coronanieuws: ouderen bang voor eenzame kerst en niet-dringende operaties uitgesteld

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) heeft elf van de twintig operatiekamers gesloten.

Ouderen zijn bang voor een eenzame kerst.

'Reguliere en coronazorg zijn niet volledig draaiende te houden'.

07.14 - CoronaMelder vesrtuurt 10.000 meldingen per dag

Zo'n 10.000 keer per dag krijgt in Nederland iemand een melding van de CoronaMelder-app. Dat schat Ron Roozendaal, die bij het ministerie van Volksgezondheid de leiding heeft over de app die inmiddels 3,7 miljoen keer is gedownload. Dat meldt de NOS.

Die 10.000 mensen waren niet allemaal binnen anderhalve meter van een besmet persoon, erkent Roozendaal. "In het overgrote deel van de gevallen herkent de app de afstand correct. Maar in een klein deel van de gevallen was je op grotere afstand."

06.59 - EZT sluit operatiekamers

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) heeft elf van de twintig operatiekamers gesloten. Operaties die niet dringend zijn, worden uitgesteld. Dat schrijft het Brabants Dagblad.

06.51 - Bezoekersbeleid ETZ aangepast

Het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk heeft woensdag haar bezoekersbeleid aangepast.

06.29 Ouderen bang voor eenzame kerst

Ruim 40 procent van de Nederlandse ouderen verwacht dit jaar Kerstmis alleen of hooguit met de eigen partner te vieren. Sowieso zitten veel senioren momenteel alweer weken binnen, in hun eentje, schrijft het AD op basis van een enquête van ouderenbond ANBO onder 1066 mensen.

06.12 - Beleggen in goud populair door coronacrisis

De vraag naar goud valt als gevolg van de coronacrisis lager uit. Mensen kopen niet zomaar een duur sieraad. Maar als belegging zit het edelmetaal juist in de lift. Dat blijkt uit cijfers van de World Gold Council, die de marktontwikkeling voor de goudindustrie in de gaten houdt.

05.06 - Recordaantal besmettingen Duitsland

In Duitsland is opnieuw een recordaantal nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Volgens het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, is er sprake van maar liefst 16.774 nieuwe gevallen over de afgelopen 24 uur. De Bondsregering en de deelstaten kondigden woensdag nog strenge maatregelen aan vanaf november om de tweede golf in te dammen.

04.03 - Gewone en coronazorg zijn niet volledig draaiende te houden

Het lukt niet om zowel de coronazorg als reguliere zorg de komende weken volledig te doen. Dat zegt Chief Nursing Officer Bianca Buurman in het AD. Buurman is de belangrijkste adviseur van zorgminister Hugo de Jonge over verpleegkundige zorg en pleitte eerder al voor meer geld voor het opleiden en behouden van verplegend personeel.

Volgens Buurman staan ziekenhuismedewerkers door het oplopende aantal besmettingen 'met hun rug tegen de muur'. "We weten dat komende vier weken nog minimaal twee keer zoveel coronapatiënten in het ziekenhuis gaan komen. De zorg voor hen is intensiever omdat je helemaal ingepakt staat, per patiënt zijn dus meer verpleegkundigen nodig. Tegelijkertijd willen burgers met andere ziekten ook geholpen worden. We hebben gewoonweg de mensen niet om dat te doen."

03.50 - Update coronadrukte in ziekenhuizen

Ernst Kuijpers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, vertelt donderdag weer hoe het ervoor staat in de Nederlandse ziekenhuizen. Het aantal coronapatiënten stijgt nog altijd en hij legt uit wat dit inhoudt voor de zorg. Niet alleen wat betreft corona, maar ook voor mensen met andere aandoeningen.

Ziekenhuizen behandelen 2376 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Van hen liggen 1831 op een verpleegafdeling. Dat is het hoogste aantal sinds begin april. Op de intensive cares liggen 545 coronapatiënten, dat is het hoogste aantal sinds begin mei. In de afgelopen twee weken is het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen gestegen met ruim 650 en nam het aantal patiënten op de ic's toe met bijna 250.

