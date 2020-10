Gestolen auto botst op onopvallende politiewagen die weg blokkeert

Een man is met een gestolen auto tegen een onopvallende politieauto gebotst, die de weg blokkeerde. Dit gebeurde woensdagmiddag op de Edisonstraat in Breda. Een agent raakte daarbij lichtgewond.

Agenten in burgerkleding surveilleerden in een onopvallende politiewagen. Ze besloten een man te volgen die in een auto stapte. Het ging om een 40-jarige man uit Breda, een bekende van de politie. De auto waarin hij reed, bleek gestolen te zijn.