7500 euro boete voor DB Cargo na treinbotsing in Tilburg

Botsing tussen twee treinen in Tilburg (Foto: Toby de Kort). vergroot

Goederenvervoerder DB Cargo moet 7500 betalen omdat het medeschuldig is aan een treinbotsing in Tilburg in 2015. De rechtbank oordeelde mild, omdat het ongeluk niet alleen door de goederentrein kwam.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Het ongeluk gebeurde op 6 maart 2015. Een passagierstrein reed tegen een geparkeerde goederentrein. De goederentrein stond op een te kort spoor, omdat de machinist de verkeerde lengte had doorgegeven. De achterste wagons stonden daarom te dicht bij de wissel.

Bedwelmd

Een aantal reizigers werden bij de botsing door de stoptrein geslingerd. Zeven mensen raakten lichtgewond. In de wagon van de goederentrein ontstond door de botsing een lek. Daaruit ontsnapte het brandbare gas butadieen. Twee agenten raakten bedwelmd door deze stof.

De rechtbank oordeelde dat botsing niet alleen te wijten is aan DB Cargo. De machinist van de NS-stoptrein reed bijvoorbeeld door ondanks een stopsein. "Zonder het één was het ander niet gebeurd." De zaak tegen de machinist wordt vanwege persoonlijke omstandigheden buiten de rechter om gevoerd.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.