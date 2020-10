PSV vliegt Jordan Teze alsnog in voor Europa League-duel in Cyprus

Jordan Teze (rechts) in actie voor PSV (foto: ANP). vergroot

PSV-verdediger Jordan Teze is donderdag alsnog in het vliegtuig gestapt naar Cyprus. Daar werkt PSV donderdagavond om negen uur de wedstrijd af tegen Omonia Nicosia. Aanvaller Eran Zahavi is achtergebleven in Eindhoven.

Teze en Zahavi werden woensdag kort voor vertrek naar Cyprus uit het vliegtuig gehaald in Eindhoven. Omdat beide spelers een coronabesmetting hebben gehad, mochten ze van de autoriteiten in Cyprus niet het land in.

Een dag later, op de wedstrijddag zelf, heeft Teze alsnog groen licht gekregen voor de reis naar Cyprus. Hij vertrok rond halfelf.

Dat Teze toch nog kan aansluiten bij de selectie van PSV, is een welkome opsteker. De Eindhovenaren missen Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Joël Piroe, Maxime Delanghe en Nick Viergever vanwege coronabesmettingen. Daarnaast zijn er ook de nodige blessuregevallen in de selectie.

