Christel de Laat proeft het eerste Brabantse rookworstenbroodje en dit vindt ze ervan

De plannen van Jumbo-familie Van Eerd om de HEMA over te nemen, brachten cabaretier Christel de Laat op het idee om de HEMA-rookworst een Brabants tintje te geven: het rookworstenbroodje. Slager Dennis van de Ven die net als Christel in Schijndel woont, voegde de daad bij het woord. Hij hing vijf rookworstenbroodjes bij haar aan de voordeur. En dat kon ze wel waarderen.

Slager Dennis van de Ven zag vorige week op internet het filmpje van Christel voorbijkomen. "Het inspireerde mij meteen. Ik vond het een supergaaf idee om een rookworstenbroodje voor de HEMA te gaan maken en ik ben meteen aan de slag gegaan."

Het toeval wilde dat de slagerij net in de prijzen was gevallen met zelfgemaakte rookworsten. "Die hebben we in vier stukken gesneden en daaromheen nog wat worstenbrooddeeg van een bakker met wie we samenwerken."

Christel mocht het rookworstenbroodje natuurlijk als eerste proeven:

Van de Ven is zelf ook kritisch. "Het broodje is nog in een testfase. Het is zeker nog niet het beste broodje wat we kunnen maken. Het velletje van de worst is nog wat stevig en het stuk worst weegt nog zo'n 150 gram. Dat is eigenlijk nog iets te zwaar voor een broodje."

Er zijn al nieuwe ideeën. "We gaan kijken of we het worstje zonder het velletje kunnen maken en er misschien nog een strookje gerookt spek of zuurkool met mosterd op kunnen leggen. Misschien hebben we wel een nieuwe winterhit ontwikkeld."

