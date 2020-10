EOD blaast 2000 granaten uit Tweede Wereldoorlog op in Keent

De munitie is tot ontploffing gebracht in de buurt van Keent (foto: politieoss/Instagram). vergroot

Op meerdere plekken in de omgeving van Keent is de afgelopen dagen munitie gevonden. In totaal gaat het om zo'n 2000 granaten. De munitie is vermoedelijk afkomstig van Duits luchtafweergeschut uit de Tweede Wereldoorlog.

Beelden van de ontploffing:

Een man met een metaaldetector stuitte op de munitie. Volgens de politie Oss gaat het om ‘enkele duizenden stuks’.

De Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) brengt de munitie tot ontploffing in een daarvoor aangewezen gebied. In totaal is de EOD daar drie dagen mee bezig.

