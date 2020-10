Gele pot met vogeltjes blijkt urn met inhoud: 'Wel geestig met Halloween'

De urn met de gele vogeltjes (foto: Rogier van Son) vergroot

Het was flink schrikken voor de medewerkers van de kringloopwinkel Het Goed in Geldrop. Een gele pot met vogeltjes bleek een urn met inhoud te zijn. De pot werd deze week binnengebracht in een boodschappentas. “Op de achterkant stonden een naam, een geboortedatum en een datum van overlijden. Dan besef je dat je een urn in handen hebt. Dan komen de vragen”, zegt bedrijfsleider Liesbeth van der Kuijlen.

Wie heeft 'm ingeleverd? Waar komt hij vandaan? Allemaal vragen waar medewerkers van de kringloopzaak deze week mee worstelden. "Ik werk zestien jaar bij Het Goed maar dit heb ik nog nooit meegemaakt."

"Ik zou niet weten hoe we dit nog aan de man zouden kunnen brengen."

Nadat ze de naam Kathy en de geboorte- en overlijdensdatum zagen staan, wisten ze niet meer goed wat ze met de pot moesten doen. "Ik houd er wel van om vreemde artikelen te verkopen, maar ik zou niet weten hoe we dit nog aan de man zouden kunnen brengen", zegt de manager. "Een gebruikte toiletborstel is het apartste dat ik ooit heb kunnen verkopen", vertelt ze lachend.

Ze kan er ergens de humor wel van in zien. "Het is wel geestig om zo’n item binnen te krijgen tijdens Halloween. " Of de as er nog in zit, weet Van der Kuijlen niet. "De urn zit dichtgekit. Maar ik neem aan dat er nog iets in zit, het voelt in elk geval niet leeg."

"Ik hoop dat deze dame hier een goede vibe achterlaat."

Sinds de ontdekking staat de urn niet meer in de winkel, maar op het kantoor van de bedrijfsleider. Hoewel ze niet heel bijgelovig is, geeft het haar toch een apart gevoel. "Het voelt hier niet alleen, het voelt toch anders. Alsof er iemand bij me is."

De urn lijkt de kringloopwinkel in Geldrop in ieder geval geen windeieren te hebben gelegd. "De afgelopen week hebben we de hoogste omzet ooit behaald." Ze wijst naar de urn: "Ik hoop dat deze dame daaraan bijgedragen heeft en dat ze hier een goede vibe achterlaat’’, zegt de manager met een glimlach.

Inmiddels heeft een vrouw van 72 zich gemeld. Ze zou de dochter zijn van de vrouw die in de urn. "Ze zei dat de as al een tijdje geleden verstrooid was en de pot stond maar te staan. Ze vond het zonde om ‘m weg te gooien en daarom bracht ze de urn maar naar de kringloop. Ze heeft haar excuses aangeboden dat ze ons hiermee opgezadeld heeft.”

Haar zoon herkende de pot en belde zijn moeder. De urn is weer meegegeven aan de oudere vrouw. "Ze heeft zich niet geïdentificeerd, maar ze kon de geboorte- en overlijdensdatum noemen. Dat was voor ons genoeg."

