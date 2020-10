Adres van Brabander gaat rond onder pedojagers, politie start onderzoek

Foto: Pikrepo vergroot

Het woonadres van een Brabantse man gaat rond onder pedojagers op internet. Pedojagers lokken vermeende pedofielen op social media in de val, zoeken hen op en plaatsen beelden daarvan online. Vorige week ging zo'n confrontatie in Tilburg mis. Een omstander schopte toen een man tegen zijn hoofd.

De confrontatie in Tilburg was een actie van Made Guys, een soort motorclub uit Tilburg.

De man waar nu over gesproken wordt woont in het oosten van de provincie. Uit afbeeldingen blijkt dat hij heeft gechat met iemand die zich voordeed als een minderjarig meisje. De man wilde met haar afspreken en hij geeft in de chat ook zijn adres zodat ze langs kan komen.

'We pakken ze allemaal'

"Jaja! We hebben er een, adres staat er bij. Deze motherfucker krijgt nog wel een bezoekje!", schrijven de pedojagers onder de screenshots. "We pakken ze allemaal!"

Iemand die reageert geeft aan de man vaag te herkennen, waarop de pedojager voor de zekerheid ook zijn voor- en achternaam vermeldt.

Eigen rechter

De politie Oost Brabant laat weten het bericht op dit moment te onderzoeken. Het fenomeen pedojagers is bekend: "We houden dergelijke accounts en andere socialmedia-activiteiten altijd goed in de gaten", zegt een woordvoerder.

"Over één ding zijn we helder: strafbare feiten accepteren we nooit. Als mensen voor eigen rechter spelen, trekken we een grens."

