Dorpsbewoners tegen opvang van verslaafden: 'Dit is vragen om problemen'

De gemeente Den Bosch wil een drugsopvang in de Dungense polder aan de rand van de stad, maar inwoners van Sint-Michielsgestel en Den Dungen zien dat helemaal niet zitten. Onverantwoord, vinden bewoners die een petitie zijn begonnen. "Hier is geen toezicht", zegt Wim Pijnenburg. "Als hier iets gebeurt, dan ben je aan de goden overgeleverd."

De opvang komt in de polder, hemelsbreed een paar honderd meter van het viaduct van de Bosschebaan over de A2. Er komen 22 verslaafden te wonen die allemaal meerdere problemen hebben. Bewoners denken dat de verslaafden, die mogen gaan en staan waar ze willen, via de Bosschebaan naar de binnenstad willen en onderweg fietsers en wandelaars lastigvallen of zelfs beroven.

De kinderen van Veerle Duijs fietsen die route iedere dag als ze naar school gaan in Den Bosch. Ze maakt zich zorgen over hun veiligheid als de verslaafdenopvang er komt. "Dan laat ik ze niet meer alleen naar Den Bosch fietsen. Dan zal ik ze gaan halen en brengen. Je weet niet of ze je kind een keer van z'n fiets trekken omdat ze z’n iPhone of laptop willen hebben."

Wethouder Huib van Olden denkt dat het niet zo'n vaart zal lopen. "Ik snap zeker de angst en de gevoelens van de omwonenden, maar bij de opvang komt toezicht en begeleiding." Ook wil de gemeente met beheergroepen werken, waarin wordt overlegd met omwonenden. Er komt een telefoonnummer voor omwonenden is en er nauw contact is met de politie. "Als er zich iets zou voordoen, kan de politie onmiddellijk in actie komen.''

Den Bosch werkt samen met de gemeentes Sint-Michielsgestel, Maasdriel en Zaltbommel om mensen met meervoudige verslavingen en andere ernstige problemen uit de regio op te vangen. Dat de verslaafden ergens heen moeten, snappen de mensen achter de petitie ook wel, maar ze vragen zich af waarom deze plek.

Niet in mijn achtertuin

Het klinkt als 'niet in mijn achtertuin' maar dat vindt Veerle Duijs een geldig argument als de 'achtertuin' onoverzichtelijk is. "Als hier mensen van hun fiets worden getrokken, zie je niet wat er gebeurt. Mensen kunnen lang onopgemerkt blijven. Het zal maar net jouw kind zijn dat daar fietst of jouw oma die daar aan het wandelen is. Dan is het allemaal niet meer zo ver van je bed."

Met de petitie vragen ze burgemeester Han Looijen van Sint-Michielsgestel om hulp. Hij moet zijn Bossche collega Jack Mikkers ervan overtuigen dat het geen goed plan is. Wim Pijnenburg: "Overlast in de Bossche binnenstad wordt ingeruild tegen onveiligheid hier. Dat is geen goede optie." Veerle Duijs vult aan: "Die mensen hebben in Den Bosch al bewezen dat ze niet te handhaven zijn. En die gaan ze dan neerzetten op een plaats waar geen sociale controle is? Dat is natuurlijk vragen om problemen."

'De beste plek'

Wethouder Van Olden snapt de bezorgdheid maar voelt ook een verantwoordelijkheid naar de toekomstige bewoners van de opvang. "Ze hebben ergens een plek nodig. Het is altijd ontzettend moeilijk om een plek te vinden waar niemand er last van heeft. Al met al zou dit de beste plek moeten zijn."

De opvang in de Dungense polder is overigens tijdelijk, laat de wethouder weten. Het is voor maximaal tien jaar. "We hebben aan de andere gemeentes in de regio gevraagd of ze een betere plek kunnen vinden die definitief kan worden. We moeten nu al nadenken over een plek voor na die tien jaar.''

Van de baan

Halverwege de zomer van volgend jaar zouden de eerste mensen in de opvang moeten gaan wonen. Als het aan de initiatiefnemers van de petitie ligt, is het plan ruim voor de zomer al van de baan. Over een paar weken willen ze de handtekeningen aan burgemeester Looijen overhandigen.

