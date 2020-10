Brand zet Parktheater in Eindhoven vol rook, maar voorstelling gaat door

Een brand in de kelder van het Parktheater in Eindhoven heeft een deel van het gebouw vol rook gezet. Volgens de brandweer lijkt de rookschade aanzienlijk, maar een medewerker van de schouwburg heeft gemeld dat de voorstelling van donderdagavond doorgaat.

De brand werd aan het eind van de middag gemeld bij de brandweer, die met twee tankautospuiten naar het theater toe ging. Volgens een woordvoerder woedde de brand in de kelder van het gebouw, maar de rook verspreidde zich ook in de rest van het pand.

Er raakte niemand gewond. De brandweer had de brand snel onder controle, dat was even na zessen. Een gespecialiseerd bedrijf is ingezet om de schade in het pand te beperken. De oorzaak van de brand is nog onbekend.