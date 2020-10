Witlof gegratineerd met pittige kaas, spek en walnoten - Smakelijk recept uit 'Lekker Weekend!'

Elke zaterdagochtend hoor je in het radioprogramma Lekker Weekend! kort na halfelf een chefkok over een Brabants streekproduct. Zaterdag 31 oktober hoorde je Marcel Näring. Hij koos deze keer voor witlof gegratineerd met pittige kaas, spek en walnoten.

Het streekproduct we een gerecht mee gaan bereiden is een heerlijke pittige paprika-peper kaas van de Zuiveldriehoek. Dit familiebedrijf is gevestigd tegen de Sint Paulus Abdij in Oosterhout. De koeien die zij houden, krijgen de allerbeste verzorging en dat proef je terug in de kaas!