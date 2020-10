Coronavandaal sloeg al meerdere keren toe in Brabant, NS doet aangifte

Een man heeft woensdagavond in Tilburg de linten verwijderd die om bankjes in de stationshal zaten. De linten moesten voorkomen dat mensen op de bankjes gaan zitten en niet genoeg afstand houden. De man heeft de actie gefilmd en op Facebook gezet. Ook van andere acties van de man zijn beelden online verschenen. De NS laat weten aangifte te gaan doen tegen hem.

"Mensen zaten hier normaal altijd gezellig samen, het is winter, en nu moeten ze buiten gaan staan wachten omdat een paar mensen hebben besloten dat het zo gevaarlijk is?", zegt de man in de video uit Tilburg. Op de beelden is te zien hoe hij de veiligheidslinten om de houten picknicktafels weghaalt en in de vuilnisbak gooit. Vervolgens loopt hij naar een groepje jongens dat buiten staat en roept: "Jongens jullie kunnen gaan zitten hoor, het is opgeheven."