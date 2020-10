Man belt 40 keer onnodig het alarmnummer 112

Een 31-jarige man uit Den Bosch belde donderdagnacht veertig keer onnodig het alarmnummer 112. Dit deed hij in een paar uur tijd. De man is aangehouden.

“Wat de man deed was niet alleen erg vervelend, maar ook gevaarlijk omdat hij daarmee het noodnummer bezet houdt voor echte spoedgevallen”, schrijft de politie op Twitter.

De telefoon van de man is in beslag genomen. Hij wordt vrijdag verhoord. De politie hoopt dan duidelijkheid te krijgen over de beweegredenen van de man.