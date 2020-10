Deel van kunstgrasmatten van TUF Recycling krijgt tweede leven als trapveldje

De berg kunstgrasmatten bij TUF in Dongen (archieffoto: Jan Peels). vergroot

Een deel van de afgedankte kunstgrasmatten van het veelbesproken TUF Recycling in Dongen krijgt een tweede leven als speelveldje of trapveldje. Dit heeft de gemeente Dongen vrijdag bekendgemaakt. Het gaat om een partij van negentig ton kunstgrasmatten, zo'n 30.000 vierkante meter. Dat komt overeen met een oppervlakte van zes voetbalvelden.

In totaal ligt er in Dongen een enorme berg van 13.000 ton aan opgerolde kunstgrasmatten. In mei is begonnen met het opruimen van het TUF-terrein. Bij die opruimwerkzaamheden bleek dat een klein deel van de kunstgrasmatten goed genoeg is voor hergebruik. De matten worden verkocht aan een bedrijf in Geffen.

Het opruimen van de berg kunstgrasmatten duurt nog wel even. in het voorjaar verwacht de gemeente dat alles is opgeruimd. Dat betekent het einde van een hoofdpijndossier voor de gemeente. TUF verwerkt afgedankte kunstgrasmatten, maar in de praktijk gebeurde dat nauwelijks, waardoor de kunstgrasmatten zich opstapelden.

In oktober 2018 brak er brand uit bij het bedrijf. De opslagloods brandde uit. Op het terrein bleek 10.000 ton infill te liggen, een mengsel van zand en rubber. Het bedrijf had een vergunning voor de opslag van maar 7500 ton.

TUF Recycling kwam in september 2018 in het nieuws na een uitzending van Zembla. Het bedrijf zou structureel wetten en milieuregels overtreden. De kunstgrasvelden lagen torenhoog op het terrein, zonder de juiste vergunning. Het kunstgras zou worden doorverkocht aan particulieren en worden gedumpt in het buitenland.” TUF had het volgens documenten al twee jaar aan de stok met de inspectie en de Omgevingsdienst.

