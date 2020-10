Bravis Ziekenhuis zegt voorlopig alle geplande operaties af om ruimte te maken voor coronapatiënten

Het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal zegt in november alle 'planbare' operaties af. Het ziekenhuis wil zo bedden en personeel vrijmaken om coronapatiënten te kunnen opvangen. Dat laat het ziekenhuis weten.

De instroom van coronapatiënten blijft hoog, zegt het ziekenhuis. Ook de komende weken moeten er extra bedden worden bijgeschakeld om plek te vinden voor die coronapatiënten. Om ruimte te creëren heeft het ziekenhuis daarom besloten om geen planbare operaties meer uit te voeren de komende maand. "Daarmee maken we op korte termijn capaciteit in bedden en in personeel vrij."