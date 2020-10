Vrouw (59) werd vorig jaar bijna ontvoerd in Den Bosch: politie arresteert verdachte dankzij DNA

De politie heeft na een DNA-match een 45-jarige man aangehouden die verdacht wordt van een poging ontvoering van een vrouw in Den Bosch. De 59-jarige vrouw werd op 6 mei vorig jaar door een onbekende man aangevallen op de Moerputtenweg.

De vrouw was op de fiets onderweg naar haar werk toen ze door een bestelauto werd ingehaald. De auto keerde plotseling om en reed recht op de vrouw af. Ze viel in de berm en werd door de man over de grond aan haar kleding naar de auto gesleept.