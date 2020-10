Nieuwe teststraat in Cuijk is de grootste van Brabant: maximaal 1600 tests per dag

Filerijden voor een coronatest. vergroot

Cuijk heeft sinds vrijdagmorgen de grootste coronatestlocatie van Brabant. Per dag kunnen daar maximaal 1600 tests worden uitgevoerd, maar voorlopig worden er daarvan nog maar 800 benut. Cuijk staat daarmee op nummer 3 van de grootste testlocaties van Nederland. De GGD laat weten dat de testcapaciteit in heel Brabant vooralsnog toereikend is.

De testlocatie is gevestigd in het voormalige pand van Formido aan de Grotestraat in Cuijk. "De locatie is daarmee geschikt voor zowel koude, natte als warme weersomstandigheden", zo laat een woordvoerder van GGD Hart voor Brabant weten.

Zes tot acht teststraten

"Als de testvraag stijgt kan GGD Hart voor Brabant de komende maanden de testlocatie in Cuijk opschalen naar zes tot acht teststraten. In dat geval kan de GGD in Cuijk maximaal 1200 tot 1600 testen per dag doen. Maar dan moet de capaciteit van de laboratoria het wel toelaten en moet er genoeg materiaal en personeel zijn. Verdere opschaling is nog mogelijk door mogelijk in de avonduren open te gaan."

Na Rosmalen, Tilburg en Uden is de testlocatie in Cuijk de vierde in de regio van GGD Hart voor Brabant. Mensen in de regio Cuijk moesten tot nu toe naar bijvoorbeeld Uden, Helmond, Eindhoven of Nijmegen. "Cuijk is nummer 3 in de top 3 grootste locaties", vertelt Sonja Kloppenburg, woordvoerder van GGD GHOR Nederland. Koploper is Amsterdam RAI, gevolgd door een locatie in de Haarlemmermeer.

'Testcapaciteit is toereikend'

Op dit moment ligt de totale testcapaciteit van GGD Hart voor Brabant op 3200 tests per dag. "Dat is genoeg om de huidige vraag naar testen op te vangen", aldus een woordvoerder. In Brabant-Zuidoost ligt de huidige testcapaciteit iets lager: daar kunnen zo'n 2.400 testen per dag worden uitgevoerd. "In november openen we een nieuwe testlocatie in Eersel", laat een woordvoerder aan Omroep Brabant weten. "Dan hebben we een capaciteit van 3100 testen per dag. Met deze capaciteit kunnen wij nu de vraag aan, maar we kunnen nog opschalen. "

De huidige testcapaciteit van de derde GGD in Brabant, GGD West-Brabant, is tussen de 2300 en 2500 tests per dag. "Komende week gaan we richting de 3000 testen per dag, verdeeld over vier testlocaties: Breda, Etten-Leur, Raamsdonksveer en Roosendaal. In de opschaling richting het einde van dit jaar gaan we naar 4000 testen per dag. De testcapaciteit is toereikend."

Zo ziet de megagrote indoor-teststraat eruit:

