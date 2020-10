Steeds meer meldingen van verwarde personen sinds de coronacrisis begon

Steeds vaker wordt er melding gedaan van een verward persoon (archief). vergroot

Er wordt steeds vaker melding gemaakt van 'een verward persoon'. Tijdens de lockdown in maart steeg het aantal meldingen nog harder. Onderzoeksbureau LocalFocus heeft de politiecijfers van het eerste half jaar vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Eindhoven valt op met een enorme stijging. In Tilburg daalde juist de overlast.

In Nederland stijgt het aantal meldingen van verwarde personen in de eerste helft van dit jaar met 20 procent. Al jaren stijgen deze cijfers, maar na de eerste lockdown in maart stijgen ze extra hard.

Wachten op privacy instellingen...

Vooral middelgrote steden, waaronder Roosendaal en Etten-Leur, laten een stijging zien. In grote steden stijgt het aantal meldingen juist minder hard.

Eindhoven valt daardoor extra op met een forse stijging van 50 procent. De politie herkent zich in deze cijfers maar weet ook dat vanuit twee woningen meer dan 350 keer melding is gemaakt van een verward persoon. Op een totaal van ruim 1500 meldingen hebben die twee adressen een groot aandeel in de stijging.

Wat er precies aan de hand is in Eindhoven bij die twee huizen wil de politie niet zeggen vanwege de privacy. Wel wil de politie kwijt dat de achtergrond van de meldingen nogal verschilt.

In Tilburg is er juist een opvallende daling te zien met 8 procent. Helaas kunnen GGZ en politie niet verklaren waardoor die daling komt.

Gevaarlijk

De overlast die de verwarde personen veroorzaken kan flink verschillen van schreeuwen tot gevaarlijk gedrag voor anderen of zichzelf.

Na de eerste lockdown in maart heeft het aantal meldingen een vlucht genomen. Dit kwam onder meer door arbeidsmigranten die ineens zonder werk zaten, maar ook door mensen die niet meer de juiste zorg kregen. Of het wekenlang aan huis gekluisterd zitten een rol speelt, is niet duidelijk.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.