Reinier de Ridder verslaat titelhouder en is de nieuwe wereldkampioen MMA-vechten

Reinier de Ridder uit Breda Wereldkampioen MMA vergroot

Een grote stunt in de wereld van de vechtsporten. Want tot veler verrassing is Reinier de Ridder uit Breda vrijdagmiddag wereldkampioen geworden. In Singapore dwong hij de titelverdediger Aung La N Sang uit Myanmar na ruim drie minuten tot opgeven. "Ongelofelijk", was de eerste reactie van Reinier de Ridder.

De Ridder had zijn tegenstander al snel in een beenklem en die had vervolgens geen schijn van kans meer. De Ridder was natuurlijk dolblij met de unieke prestatie. "Dit betekent alles voor me. Ik heb hiervoor gewerkt sinds ik een 5 jaar oud was. Ik moet zoveel mensen bedanken, ongelofelijk!"

De partij zou over vijf rondes van vijf minuten gaan. Reinier 'The Dutch Knight' de Ridder was in al zijn 12 partijen tot nu toe ongeslagen. Aung La N Sang was wereldkampioen sinds hij in 2017 de titel in het middengewicht (tot 93 Kg) veroverde.

Achtergrond

MMA is een is een vechtsport die zich richt op het combineren van technieken uit verschillende vechtsporten zoals worstelen (grappling), judo, karate, kungfu, kickboksen, thaiboksen, boksen en jiujitsu.

One Championship is een organisatie die in Singapore gevestigd is en MMA-wedstrijden organiseert. Op YouTube heeft ONE 2,5 miljoen abonnees en het bedrijf zou vorig jaar een omzet hebben gehaald van 850 miljoen dollar.

