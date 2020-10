PSV krijgt geen uitstel na corona-uitbraak en moet zondag gewoon voetballen

Roger Schmidt had op Cyprus de beschikking over 18 spelers (foto: ANP). vergroot

PSV heeft bij de KNVB vergeefs gevraagd om uitstel van de thuiswedstrijd van zondag tegen ADO Den Haag. De Eindhovense club is zwaar getroffen door het coronavirus en wilde met een vrij weekeinde in de Eredivisie een beetje op krachten komen voor de uitwedstrijd donderdag in de Europa League tegen het Griekse PAOK. De KNVB ging daar echter niet in mee.

De Eindhovenaren missen meerdere spelers vanwege coronabesmettingen. Bij het Europese duel van afgelopen donderdag tegen Omonia Nicosia zaten onder meer Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Pablo Rosario en Nick Viergever in de ziekenboeg.

"Als de Europese belangen hoog zijn, mag je een verzoek indienen. We moeten volgende week naar Griekenland dus we hebben voor de wedstrijd tegen ADO gekeken naar een andere datum. De KNVB wees dat af, terwijl er afspraken over zijn gemaakt. Dat begrijp ik niet," zegt directeur Toon Gerbrands tegen de NOS.

Trainer Roger Schmidt weet nog niet precies welke spelers voor het duel met ADO beschikbaar zijn. "Het is wachten op de testresultaten. Die verwachten we zaterdagavond. Als de jongens die er de afgelopen dagen niet bij waren negatief testen, kunnen ze aansluiten bij de selectie. Helaas kan ik zondag pas de balans opmaken."

