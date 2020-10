Groep van 25 jongeren berooft 4 vrienden in hartje Den Bosch, 3 minderjarigen opgepakt

De vrienden worden op straat beroofd. vergroot

Drie minderjarige jongens uit Vught zijn vrijdagavond aangehouden in verband met een gewelddadige beroving in de Kerkstraat in Den Bosch. De verdachten zijn tussen de vijftien en zeventien jaar oud.

Twee van hen konden meteen door agenten aangehouden. De derde verdachte werd na waarschuwingsschoten van de politie opgepakt.

Op amateurbeelden is te zien hoe de vier vrienden worden beroofd:

Viertal zet het op een lopen

De beroving vond rond kwart over elf plaats. Vier vrienden lopen vanaf de Pettelaarseweg in de richting van het centrum van Den Bosch. Ze worden tegemoet gekomen door een groep van vijfentwintig jongeren van wie enkelen bivakmutsen en mondkapjes dragen.

Het viertal voelt zich bedreigd en zet het op een lopen. Een aantal jongeren van de grote groep zet daarop de achtervolging in. In Kerkstraat krijgen de vrienden klappen en worden ze tegen de grond gewerkt en geschopt.

Agenten grijpen in

Een van de slachtoffers belt de politie. Bij het zien van de agenten stuift de groep uiteen. Agenten slagen erin om enkele verdachten te arresteren. De politie verwacht nog meer betrokkenen te kunnen aanhouden.

De politie vermoedt dat een incident eerder op de avond iets met de beroving heeft te maken. Een getuige zag dat vier fietsers op de Markt werden belaagd door een groep van ongeveer vijfentwintig jongeren. De opgeroepen politie trof niets meer aan op de Markt.

