Drie uur op een stoel staan om probleemjongeren te helpen: 'Het was een eitje'

Vivian (links) en Iris op de stoel voor het goede doel (foto: René van Hoof). vergroot

Op zaterdagmiddag drie uur lang onafgebroken op een stoel gaan staan in je woonkamer. Dat doe je natuurlijk niet voor de lol. Vivian en haar vriendin Iris deden het in Eindhoven voor het goede doel. Ze wilden geld inzamelen om jongeren met psychische problemen te helpen.

Na drie uur in de woonkamer van haar flatje op de stoel te hebben gestaan, gaat het nog prima met Vivian. "Het was een eitje", zegt ze lachend. De actie is onderdeel van de landelijke actiedag van Stichting Mind, die mensen met psychische gezondheidsproblemen helpt. Mensen konden via Zoom meekijken op internet en geld doneren. Drie uur op een stoel staan in Eindhoven heeft toch maar mooi ruim 400 euro opgeleverd.

Al jong psychische problemen

De 27-jarige Vivian heeft goede redenen om geld in te zamelen voor jongeren met problemen. Zelf is zij wat dat betreft een ervaringsdeskundige. Vanaf haar tiende kampte ze met psychische problemen, Ze had eetstoornissen, was depressief en verslaafd aan blowen.

Alsof dat nog niet genoeg is, werd ze ook nog eens gepest, is ze drie jaar lang seksueel misbruikt en werd ze twee keer aangerand in haar jonge leven. Dankzij therapieën die zij volgde en contact met lotgenoten gaat het nu stukken beter met Vivian. Ze heeft zelfs een biografie geschreven, waarmee ze andere jongeren hoopt te helpen.

Tevreden over opbrengst

De voorafgaande jaren was de actie in de buitenlucht en gingen 300 man urenlang op een paal in het water staan. Omdat dat dit jaar door de coronacrisis niet kan, werd het verplaatst naar binnen. Vivian is tevreden over de opbrengst van het uren lang op een stoel staan, Het geld is deels voor het publiceren van haar boek en deels voor de stichting Mind.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.