Veiligheidsregio doet oproep: 'Bel niet meer naar 112 over affakkelen Shell Moerdijk'

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vraagt mensen niet meer naar 112 te bellen over de enorme vlammen en de oranje gloed die het affakkelen van gas bij Shell in Moerdijk veroorzaakt.

De gloed is zichtbaar in de wijde omgeving, waardoor de meldkamer meerdere meldingen binnenkrijgt.

Het affakkelen was niet aangekondigd, maar is noodzakelijk door een storing in één van de fabrieken van het chemische petrochemische bedrijf.