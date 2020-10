Met de auto door de wasstraat, tijdens Halloween enger dan ooit

Enge figuranten tijdens de Halloweenwasdagen in Oosterhout (foto: Collin Beijk). Mensen die op een wasbeurt wachten, worden beslopen (foto: Collin Beijk). Wat je zoal kunt tegenkomen in de wasstraat (foto: Collin Beijk). Volgende Vorige vergroot 1/3 Enge figuranten tijdens de Halloweenwasdagen in Oosterhout (foto: Collin Beijk).

Corona of niet, Halloween wordt ook dit jaar gevierd. Met alle restricties natuurlijk. Een aantal huizen in onze provincie was al vóór deze 31e oktober eng aangekleed en uitgelicht; medewerkers van een autowasstraat in Etten-Leur en Oosterhout doen dit weekend op hun manier een duit in het zakje.

Binnen en buiten de carwashvestigingen van ’t Vosje kun je opgeschrikt worden door mensen in de meest griezelige uitdossingen. Of die, als skelet, niks om het lijf hebben. Sommigen voorzien van doodskoppen en grote messen.

Wachten op privacy instellingen...

Stuipen op het lijf

Bloed vloeit er niet, tenminste niet echt. Mensen die het toch al geen pretje vinden om in hun auto te blijven zitten wanneer die door de wasbeer gaat, kunnen echter beter buiten wachten. Al lopen ze ook daar het risico dat ze ineens de stuipen op het lijf worden gejaagd.

De initiatiefnemers verzekeren dat het wasuitje coronaproof is: “Er kan zelfs contactloos betaald worden.” Uiteraard hopen ze wat te kunnen verdienen, maar ze vinden het ook belangrijk om ‘zo wat verlichting te bieden in wat voor veel mensen een moeilijke tijd is.’ Hun initiatief slaat aan, want met name zaterdagavond was het druk.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.