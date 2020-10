Auto rijdt huis in Kaatsheuvel binnen, bestuurder komt met schrik vrij

De schade aan de auto en de deur is groot (foto: Erik Haverhals/Foto Persbureau Midden Brabant). vergroot

Op de dag van Halloween is schrikken heel normaal en meestal is het daarna opgelucht adem halen. Een bestuurder van een Porsche zal echter met weinig plezier aan deze zaterdag terugdenken. Bij een onhandige manoeuvre, aan de Vaartstraat in Kaatsheuvel, reed hij met zijn wagen de voordeur van een huis uit de sponning.

Bij het verlaten van een uitrit heeft hij zich mogelijk in de pedalen vergist, waardoor hij aan de overkant van de weg een huis ramde. De bestuurder kwam met de schrik vrij.

Grote schade

De voorgevel van het huis en vooral de voordeur liepen grote schade op. Ook de wagen werd fors beschadigd en moest door een takelbedrijf losgetrokken worden. De politie kwam ook ter plaatse. Het is niet bekend of er mensen in de woning waren toen de auto de voordeur 's middags ramde.

