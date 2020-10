Willem II feller en beter dan afgelopen weken, maar Tilburgse ploeg staat weer met lege handen

Mike Trésor ging met Willem II ten onder tegen Vitesse (foto: OrangePictures). vergroot

Willem II speelde zaterdagavond in de eerste helft tegen Vitesse beter dan het de afgelopen weken deed. Het ging met een 1-0 voorsprong rusten. In de tweede helft was Vitesse heer en meester en draaide de ploeg uit Arnhem de stand volledig om: 1-3. Wat viel er op in het Koning Willem II Stadion?

1. Energie

De afgelopen weken boekte Willem II geen goede resultaten. Zorgwekkender was het spel dat de ploeg van trainer Adrie Koster op de mat wist te leggen, gecombineerd met het ontbreken van energie en het vechten voor iedere bal. Wat dat betreft toonde Willem II een betere versie van zichzelf in het duel met Vitesse. In de eerste helft had de nummer twee van de eredivisie weinig te zeggen. Dat kwam vooral door Willem II, dat compact speelde en fel was op het moment dat het geen bal had.

Na rust deed Vitesse eigenlijk wat Willem II in de eerste helft deed. De baas spelen op het veld en veel energie in de wedstrijd steken, waardoor de thuisploeg in de problemen kwam.

2. Amusementswaarde

Als het Koning Willem II Stadion vol had gezeten met Willem II-supporters en er waren wat verdwaalde neutrale voetbalfans aanwezig geweest, hadden die een leuke avond gehad. De Willem II-fan had waarschijnlijk de ene 'oeh' na de andere 'aah' laten horen. Ché Nunnely en Jan-Arie van der Heijden draaiden hun tegenstander een paar keer dol, terwijl Derrick Köhn en Pol Llonch met fraaie schoten van afstand het doel onder vuur namen.

Aan de andere kant waren er meerdere slippertjes die ervoor zorgden dat Vitesse gevaarlijk kon worden. Vervolgens zorgden Jordens Peters en Sebastian Holmén er met verdedigende acties voor dat de bezoekers niet wisten te scoren. Beide ploegen zochten met fases vol de aanval. Die neutrale kijker zal de wedstrijd een hoog cijfer geven, maar daar koopt alles en iedereen met een Willem II-hart helemaal niets voor.

3. Geluk

Het gaat op dit niveau om details. Jordens Peters sprak in aanloop naar deze wedstrijd over geluk, dat het daar dit seizoen af en toe aan ontbreekt. Dat was tegen Vitesse ook zo. Willem II was bezig met een slotoffensief. Vijf minuten voor tijd stond Vitesse-goalie Remko Pasveer aan de grond genageld bij een schot van Köhn. De linksback zag tot zijn ontzetting de bal uiteen spatten op de lat. In de aanval die volgde raakte Patrick Vroegh de paal naast Willem II-goalie Jorn Brondeel. Maar wel met het verschil dat zijn inzet via de binnenkant van het aluminium in het doel verdween.

4. Metamorfose

In het voetbal is het vaak een komen en gaan van spelers. In tien jaar kan er dus helemaal veel veranderen. Dat bleek ook voor de wedstrijd, toen de opstelling van Willem II naast de opstelling van de Tilburgse ploeg in 2011 gelegd kon worden. Toen won Willem II voor het laatst in eigen huis van Vitesse. Jan-Arie van der Heijden stond toen als huurling in het rood-wit-blauw op het veld. Maar de rest van de ploeg lijkt - qua namen en kwaliteit - in niets op wat Koster het veld in kan sturen.

