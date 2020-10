Negen chinchilla's gestolen bij kinderboerderij, klap voor vrijwilligers die de dieren verzorgen

Hij kan het niet begrijpen. "Wat heb je toch een dieptrieste mensen in de wereld." Bij kinderboerderij Stichting De Bossche Hoeve in Den Bosch zijn vrijdagnacht negen chinchilla's gestolen. Eén van de dieren werd zelfs met geweld opgedreven toen hij tijdelijk ontsnapte.

Beheerder Joey Jansen merkte zaterdag dat de knaagdieren weg waren. De twee daders staan op camera, terwijl ze de knaagdieren oppakken en in plastic bakken stoppen.

"Die bakken staan daar omdat daar het voer ingaat. De eerste chinchilla die ze probeerden te pakken, ontsnapte en liep naar buiten. Met wat geweld hebben ze die in zo'n bak gekregen en daarna zijn nog acht andere dieren gepakt."

Mondkapjes De camerabeelden van de diefstal zijn in handen van de politie. "Maar ik verwacht er niet veel van, ze hadden mondkapjes op." Er is geen slot geforceerd. "De deur staat gewoon open, anders wordt er alleen maar meer vernield."

Jansen vindt het vooral vervelend voor de verzorgers van de dieren. Dat zijn mensen met een beperking. "Ze hebben het al niet makkelijk in het leven en halen veel voldoening uit de verzorging van de dieren."

Engelermeer Er is één lichtpuntje. De Dierenambulance belde zaterdagavond dat er bij het Engelermeer drie chinchilla's zijn gevonden. Dat is hemelsbreed 150 meter bij de kinderboerderij vandaan.

Mogelijk ging het dus om vandalen of dieven die niet alle dieren verkocht kregen. "We verzamelen nu vrijwilligers en gaan straks zoeken. Het zijn nachtdieren, dus hopelijk vinden we ze," zegt Jansen.