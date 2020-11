Deelscooters massaal in vlammen op in Rosmalen, al tien keer raak in korte tijd

Een deelscooter werd uitgebrand teruggevonden bij een klimtoestel op een speelveldje (foto: Bart Meesters). vergroot

In Rosmalen zijn zaterdagnacht drie elektrische Go Sharing-deelscooters in vlammen opgegaan. Volgens de brandweer zijn hier nu in korte tijd al tien scooters door brand verwoest.

Om kwart voor vier zaterdagnacht was het raak in T.M. Kortenhorstlaan en om kwart voor vijf bij een speelveldje aan de Maaslandhoeven. "Een scooter was daar in een klimrek gezet. Dat klimrek is ook helemaal uitgebrand", laat een ooggetuige weten. "De andere scooter was in brand gestoken in de goal van een voetbalkooi. Ook die is hierbij zwaar beschadigd." Door de brand is ook het speelveld aangetast. Agenten hebben het speelveld afgezet met lint.

Een deelscooter brandde uit in dit doel van een trapveldje (foto: Bart Meesters). vergroot

Niet de eerste keer

Volgens de ooggetuige brandde er woensdagnacht op hetzelfde voetbalveldje al een scooter uit in precies het andere doel.

Ook in Maliskamp en Empel, niet ver van Rosmalen, zouden al elektrische deelscooters door brand zijn verwoest.

In een winkelkarretje...

Het idee achter de elektrische scooters is simpel: ze kunnen voor korte ritjes gehuurd worden, via een app. Na gebruik parkeer je deze ergens zodat iemand anders hem weer kan huren, maar dit gaat bepaald niet altijd goed. Zo worden ze midden op het fietspad achtergelaten, in voetgangersgebieden, in een winkelkarretje of vallen ze ten prooi aan vandalen.

De brandweer kon niet voorkomen dat de deelscooter in de T.M. Kortenhorstlaan in Rosmalen verloren ging (foto: Bart Meesters). vergroot

De treurige aanblik van een uitgebrande deelscooter (foto: Bart Meesters). vergroot

