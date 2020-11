Vuurwerk belandt in kinderwagen, baby gewond naar ziekenhuis

Archieffoto: Pixabay vergroot

Een baby van vier maanden is zaterdagmiddag om kwart over een gewond geraakt toen er vuurwerk in de kinderwagen belandde waarin het kindje lag. Een stel liep met een kinderwagen met daarin hun baby in de Willem van Heesstraat in Breda terwijl drie kinderen daar vuurwerk aan het afsteken waren. Een klappertje belandde in de kinderwagen en ontplofte.

De baby van vier maanden raakte hierbij volgens een politiewoordvoerder 'behoorlijk gewond' en werd naar het ziekenhuis gebracht. Of het gaat om een jongen of meisje, maakt de politie in verband met privacy niet bekend.

De kinderen die het vuurwerk afstaken, zijn volgens de politie tussen de vier en twaalf jaar. De politie weet om wie het gaat en heeft ook al contact gehad met de ouders van de kinderen.

Onduidelijk wat voor vuurwerk

Het is niet duidelijk om wat voor vuurwerk het gaat. Maar de woordvoerder heeft het over 'lichter vuurwerk'. Wat precies wordt nu onderzocht. Uit dat onderzoek moet volgens de woordvoerder blijken of de kinderen hier een strafbaar feit hebben begaan. Bepaald licht vuurwerk, ook wel kindervuurwerk genoemd, mag je vanaf twaalf jaar kopen en heel het jaar afsteken. Met het vuurwerk baldadigheid of vernielingen plegen mag echter nooit.

Wat de politie nu onderzoekt, is volgens de woordvoerder 'de verantwoordelijkheidsvraag'.

In eerste instantie meldde de politie zondagochtend dat het ging om een kind van twee dat gewond raakte door het vuurwerk. Later bleek het te gaan om een baby van vier maanden.

