Baby die gewond raakte door vuurwerk in Breda ligt in brandwondencentrum: 'Het was echt een ongeluk'

De baby van vier maanden die zaterdagmiddag in Breda gewond raakte door vuurwerk waarmee drie kinderen aan het spelen waren, ligt in het brandwondencentrum in Rotterdam. Dit laat de moeder van de drie kinderen van vier en twaalf jaar zondag aan Omroep Brabant weten. Het kindje ligt ter observatie in het ziekenhuis, vertelt zij. Het jongetje raakte gewond toen vuurwerk in de kinderwagen belandde waarin hij lag.

Sandra Kagie & Collin Beijk

Haar kinderen, een jongen van twaalf en een jongen en een meisje van vier, waren zaterdag in de Willem van Heesstraat, voor hun huis in Breda, met vuurwerk aan het spelen toen het helemaal mis ging. Het ging volgens de moeder om kindervuurwerk dat ze met toestemming van haar afstaken.

“Ze zagen de ouders met de kinderwagen aankomen. Op dat moment wilden ze stoppen met het spelen met vuurwerk. Maar een van mijn jongens gooide nog net een spinner omhoog die vervolgens in de kinderwagen belandde. Echt een ongeluk”, legt ze uit. “Hij gooide de spinner veel hoger dan zijn bedoeling was. Mijn dochter stond op dat moment achter een muurtje omdat ze bang was voor het vuurwerk."

'Iedereen was in paniek'

“Iedereen was in paniek”, vertelt de moeder van de kinderen die niet met eigen ogen heeft gezien wat er precies gebeurde. De moeder van de baby haalde het nog brandende vuurwerk volgens haar met haar blote handen uit de kinderwagen en gooide het op de grond. “Vervolgens hebben wij 112 gebeld en het kindje hier binnen meteen gekoeld.”

Hulpdiensten kwamen volgens de moeder massaal naar de Willem van Heesstraat. “Ik heb meteen tegen de politie gezegd dat we niks te verbergen hebben”, vertelt ze. “Praat met mijn jongens heb ik ze gevraagd.”

Enorm geschrokken

Haar kinderen zijn enorm geschrokken van wat er is gebeurd, gaat de moeder verder. Ze hebben volgens haar amper geslapen. Ze maakt zich zorgen over hen, maar nog meer over het jongetje dat gewond raakte. Ze geeft aan dat ze het gezin van het jongetje echt wil helpen. “Dat hebben we ook al aangeboden”, zegt ze. Zondag spraken ze elkaar meer dan een uur.

Voor de ouders van de baby is het ongeluk van zaterdag extra traumatisch, vertelt de moeder van de drie kinderen ook. “Ze komen uit Irak en het vuurwerk gisteren zorgde voor flashbacks naar de situatie daar.”

Onderzoek politie

De politie liet eerder zondag weten dat het onderzoek naar wat er precies is gebeurd nog loopt. Een woordvoerder bevestigt dat het vuurwerk waardoor de baby gewond raakte inderdaad kindervuurwerk was, categorie 1-vuurwerk noemt hij het. Vuurwerk dat volgens hem heel het jaar door mag worden verkocht en vuurwerk ook waar kinderen in principe mee mogen spelen.

Of het ook wat de politie betreft gaat om een ongeluk kan hij nog niet bevestigen. Dit omdat het onderzoek nog loopt.

