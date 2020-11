Dronken man rijdt voetbalterrein op: 'Wij zagen beelden van aanslag op kerstmarkt al voor ons'

De automobilist kwam bij het veld waarop kinderen aan het trainen waren tot stilstand (foto: Irene '58). vergroot

"Hij was he-le-maal van de wereld, niet tot bedaren te krijgen. Hij zat ook uit te dagen." De angst sloeg de toekijkende ouders zaterdagochtend om het hart toen een dronken automobilist ineens het terrein van voetbalclub Irene '58 in Den Hout kwam oprijden. Recht op het veld af waar dertig kinderen van 8 tot 10 jaar aan het trainen waren. "Als hij was doorgereden, waren de gevolgen niet te overzien geweest."

"De automobilist stond eerst voor het hoofdhek van het terrein", vertelt een van de ouders zondagmiddag. "We hebben hem gevraagd of hij daar wilde weggaan, maar er viel niet met hem te praten. Hij was he-le-maal de weg kwijt. Vervolgens is 'ie doorgereden. Hij schampte het grote hek, kwam vervolgens bij een tweede hek terecht en dan sta je eigenlijk gelijk op het voetbalveld. Hij stuiterde met zijn auto de hele tijd tegen de omheining van dit veld, als een botsautootje."

Van de zotte

De ouders hadden al snel door dat de bestuurder onder invloed was. "Zulke mensen moet je heel voorzichtig benaderen", vertelt de getuige. "Vandaar dat we eerst de politie hebben gebeld en niet voor eigen rechter zijn gaan spelen. Maar dit had weinig gescheeld. Als hij door het hek was gereden, hadden we wel móeten ingrijpen. We weten allemaal wat er ooit op een kerstmarkt in Duitsland gebeurde, wij zagen die beelden al voor ons in Den Hout..."

Het duurde uiteindelijk een halfuur voordat de politie aankwam in Den Hout. "Ik vind het echt van de zotte dat we zolang op de politie hebben moeten wachten", benadrukt de man. "Nog tien centimeter en de automobilist reed op het voetbalveld waar kinderen aan het spelen waren, dat had ik de centrale laten weten! De kinderen konden moeilijk weg, omdat de auto precies voor de poort stond waar zij van het veld af moeten."

De auto is meegenomen (foto: Irene '58). vergroot

Doodsbedreigingen

Agenten hebben de man uiteindelijk aangehouden. Toen het portier van de auto openging, viel daar als eerste een fles sterke drank uit. De bestuurder verzette zich hevig tegen zijn arrestatie en probeerde volgens de getuige geweld tegen de agenten te gebruiken. Onderweg naar het politiebureau bedreigde de man de agenten ook nog met de dood. Waarom de automobilist het complex van Irene '58 ineens opreed richting het veld waar de kinderen aan het trainen waren, is onduidelijk. Dit wordt onderzocht.

De kinderen hebben volgens de voetbalvader weinig gemerkt van de hele situatie, die gingen helemaal op in het voetbalspel. "Mijn zoontje zag pas bij verlaten van het veld dat er een auto voor het hek stond. Die heeft er dus gelukkig niets van meegekregen en er het gevaar niet van ingezien. Maar als de automobilist was doorgereden, reed 'ie óp het voetbalveld. Dan waren de gevolgen niet te overzien geweest."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.