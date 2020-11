Wachten op privacy instellingen... Jaguar te water in Den Bosch. (Foto: Bart Meesters / SQ Vision) Volgende Vorige vergroot 1/2 Jaguar belandt in het water na botsing: bestuurder door andere bestuurder uit water gehaald

Bij een aanrijding tussen twee auto's is zondag aan het einde van de ochtend in Den Bosch een donkergekleurde jaguar in het water beland. De dure auto botste op de kruising van de Maaspoortweg met de Larenweg op een andere wagen.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

Een geluk bij een ongeluk was dat de bestuurder daarvan, een wat oudere Belg, de bestuurder van de Jaguar uit het voertuig heeft bevrijd en op het droge heeft gebracht.

Het slachtoffer is door personeel van een ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Jaguar waarschijnlijk total loss

De Jaguar stond tot boven het dashoard in het water en zal waarschijnlijk total loss zijn. De andere auto, een Audi, had schade aan de zijkant, maar de bestuurder ervan kon met de auto zijn weg weer vervolgen.

Het ongeluk is waarschijnlijk ontstaan doordat één van beide bestuurders door een rood verkeerslicht is gereden.

De Jaguar is vermoedelijk total loss. (Foto: Bart Meesters / SQ Vision)

