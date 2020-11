PSV doet, ondanks gemis 13 spelers, wat het moet doen en wint ruim van ADO Den Haag

PSV viert de 2-0 van Noni Madueke (foto: ANP). vergroot

De opdracht van PSV was duidelijk zondagmiddag: ondanks een gehavende selectie moest er gewonnen worden van ADO Den Haag. En dat lukte de ploeg van trainer Roger Schmidt: door doelpunten van Eran Zahavi, Noni Madueke (2) en Ryan Thomas won PSV met 4-0. Welke vier zaken vielen er op in Eindhoven?

1. Zakelijke driepunter

Het was zeker niet constant spetterend, maar ook niet matig of slecht. PSV boekte een zakelijke overwinning op ADO Den Haag, dat PSV overigens ook geen strobreed in de weg legde. Vooraf ging het veel over de fysieke belastbaarheid van de Eindhovenaren, maar PSV is zondagmiddag op dat gebied niet écht getest.

Na de 2-0 van Noni Madueke - die na rust inviel en zich meermaals liet gelden - kort na rust, was het welletjes voor PSV. Ondanks dat PSV duidelijk gas terugnam scoorde het nog wel drie keer in die tweede helft. Dat PSV het rustig aan deed, was vanuit Eindhovens perspectief dus wel te begrijpen. Met nog twee wedstrijden te gaan tot de interlandbreak was het vooral zaak om heelhuids te blijven en geen fysieke schade op te lopen met al die afwezigen in het achterhoofd.

2. Middenveld Sangaré-Fein voldoet

Door het gemis van maar liefst dertien spelers moest Schmidt voor de zoveelste keer puzzelen met zijn opstelling. Zondagmiddag stonden voor het eerst Ibrahim Sangaré en Adrian Fein vanaf het begin gezamenlijk centraal op het middenveld. En ondanks dat tegenstander ADO niet thuis gaf, viel het duo op het middenveld in positieve zin op. De duelkracht en overtuiging van Sangaré en de slimheid, de rust en ogenschijnlijk simpele passjes van Fein zorgden voor een goede verdeling op het middenveld van PSV, dat mede door dit duo heel de wedstrijd de baas was op het veld.

3. Mohamed Ihattaren laat zich 45 minuten zien

Hij liet het donderdagavond tijdens het duel met Omonia Nicosia al zien, en ook zondag speelde Mo Ihattaren een goede wedstrijd. Roger Schmidt wisselde PSV’s nummer 10 in de rust, maar dat had waarschijnlijk te maken met de wedstrijd die PSV komende donderdag al weer heeft (PAOK-uit). Aan Ihattarens spel kan het niet hebben gelegen. In de korte combinatie zocht het talent van PSV vaak Mario Götze en dat was succesvol. Ihattaren speelde veel ballen vooruit, met één als uitblinker: op slag van rust stuurde hij Donyell Malen de diepte in met een pass van formaat. Malen maakte het niet af, maar het is duidelijk dat wedstrijdritme veel goed doet voor Ihattaren.

4. PSV loopt geen averij op

Zowel op het gebied van het resultaat als op de fitheid van de spelers heeft PSV geen averij opgelopen. Ja, er moest gewonnen worden. Maar ook de fitheid van de spelers was een dingetje. PSV kon maar veertien spelers van de A-selectie op de been kon krijgen voor deze wedstrijd. Roger Schmidt zal opgelucht ademhalen, al zullen de zorgen over de nog vele positieve coronabesmettingen nog niet afgenomen zijn. Het is voor hem en voor PSV te hopen dat spelers als Denzel Dumfries, Cody Gakpo en Pablo Rosario snel weer terugkeren, want die spelers liggen er toch wel een tijdje uit.

PSV speelt komende donderdag op bezoek bij PAOK voor de derde groepswedstrijd van de Europa League.

