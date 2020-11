Bussen transportbedrijf Oss in vlammen op, na eerdere mislukte poging

Wachten op privacy instellingen... De bestelbussen waren geparkeerd bij Industriepark Oost in Oss (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Bussen transportbedrijf Oss in vlammen op, vorige week was al geprobeerd bussen in brand te steken

Bestelbussen van transportbedrijf Star&Em in Oss zijn zondagavond rond elf uur in vlammen opgegaan. Ze waren geparkeerd bij Industriepark Oost in Oss. Een week geleden was al geprobeerd brand te stichten bij bussen van dit bedrijf. Toen waren die nog geparkeerd aan de Vinkenstraat.

Wachten op privacy instellingen...

Twee bussen gingen zondagavond volledig in vlammen op, laat een ooggetuige weten. De derde bestelbus brandde niet uit. Of die wel schade heeft opgelopen omdat die vlakbij de uitgebrande bussen geparkeerd stond, is niet duidelijk.

Brandblusser

"Een buurtbewoner kwam nog met een brandblusser op de brand af, maar die kon weinig meer uitrichten", laat de ooggetuige weten. Uiteindelijk heeft de brandweer het vuur geblust, maar die kon niet voorkomen dat twee bussen verloren gingen.

Na de poging van en week geleden om brand te stichten, liet een omstander weten dat her niet voor het eerst was dat dit bedrijf getroffen werd door brand. Eerder zouden ook al bestelbussen van het bedrijf in vlammen zijn opgegaan aan onder meer de Albardastraat en Verdistraat in Oss.

De brandweer bluste het vuur in Oss (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.